Mirtha Legrand tuvo un sábado espectacular con grandes invitados , entre los que se encontraban Osvaldo Laport, Denise Dumas, Ricky Maravilla y Andrea Politti. Uno de los momentos virales del programa fue la clásica pregunta al hueso que realizó la conductora.

Mientras ya se encontraban probando las impresionantes recetas de Jimena Monteverde, La Chiqui interrumpió nada más y nada menos que a Ricky Maravilla . Fiel a su estilo, Mirtha decidió ir a fondo con una consulta que lo sorprendió al artista.

"Ricky, sácanos una duda a todos... ¿Qué tenía el petiso?" , expresó la diva de El Trece. En ese instante, el cantante no pudo contener la risa y finalmente decidió responderle con una explicación inesperada a su pregunta.

Mirtha Legrand fue al hueso y le hizo una picante pregunta a uno de sus invitados: el momento viral

"Dice que hay un proverbio milenario que dice que al petiso lo que le falta de arriba le sobra en los zapatos", expresó el cantante. Esta frase hizo reír a Mirtha, quien se tentó y sostuvo que "lo arregló bien".

Captura de pantalla 2026-05-31 082912 Mirtha Legrand fue tajante con uno de sus invitados. Foto: captura de video / El Trece.

Posteriormente, dejó atrás el chiste y comentó: "El petiso tiene un corazón muy grande que quiere acompañar al necesitado, al enfermo, al que está festejando". Este momento fue uno de los clips que más se viralizó en redes.