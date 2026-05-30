Mirtha Legrand tendrá entre sus invitados a un popular artista que protagonizó dos recordados accidentes en el programa de la diva

Mirtha Legrand tendrá este sábado un programa dedicado al mundo del espectáculo, con un variopinto menú de invitados que incluye la presencia de un popular artista que protagonizó dos antológicos accidentes en el ciclo de la diva.

A partir de las 21:30, La noche de Mirtha (eltrece) dará comienzo a una nueva emisión en la que más allá de una dominante de temas relacionados con las arenas de la televisión, la música y el teatro; se esperan también algunas declaraciones de los comensales sobre difícil coyuntura que atraviesa nuestro país.

Entre los invitados de Mirtha Legrand , se destaca una figura como Osvaldo Laport, que saltó al gran reconocimiento público hace algunas décadas como protagonista de recordadas telenovelas y tiras de la televisión abierta argentina. Actualmente, el actor es parte del exitoso musical Billy Elliot, obra que se presenta en el Teatro Ópera de la calle Corrientes.

También estará en la cena de la diva la conductora Denise Dumas, quien se desempeña como panelista de LAM (América), y en estos días reemplaza a Ángel de Brito al frente del icónico programa de chimentos.

Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 30 de mayo

Además, Mirtha Legrand sumará entre sus invitados para este sábado a Andrea Politti, actriz y conductora que encabeza el elenco de HDP - Hijos de primera, comedia que está en cartelera en el Teatro Politeama.

Pero sin dudas, gran parte de la atención de esta nueva cena televisiva en eltrece, se la llevará Ricky Maravilla, legendario referente de la música tropical que compartirá algunas anécdotas de su extensa carrera.

Seguramente los televidentes seguirán expectantes la participación del cantante en el ciclo de Mirtha Legrand, ya que allí protagonizó un histórico accidente hace varios años, cuando tropezó por las escaleras de la escenografía y cayó ante los pies de la conductora.

El invitado de Mirtha Legrand que cayó por las escaleras de la escenografía

El invitado de Mirtha Legrand que cayó por las escaleras de la escenografía

Pero eso no fue todo, en otra temporada Ricky Maravilla regresó al programa de Mirtha Legrand, y protagonizó una segunda caída al intentar sentarse sobre una banqueta junto a La Mona Jiménez.

Mirtha Legrand, tentada ante el segundo accidente de un popular invitado

Mirtha Legrand, tentada ante el segundo accidente de un invitado

Ante las carcajadas de Legrand y uno de sus invitados, el artista terminó en el suelo al resbalarse de su asiento y el momento no tardó en replicarse en todos los medios.