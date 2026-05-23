Mirtha Legrand tendrá a su jefe entre sus invitados: la mesa estelar para este sábado

En una nueva emisión de sus cenas televisivas, Mirtha Legrand recibirá a un seleccionado de conocidos artistas. Con uno de ellos, tiene un vínculo muy especial.

Mirtha Legrand contará este sábado con una mesa de estelares invitados en su programa a partir de las 21:30, dejando de lado en esta oportunidad referentes de la política para adentrarse de lleno en el mundo del espectáculo.

Si bien la cena televisiva estará protagonizada por un selecto grupo de artistas, se espera que la conductora de La noche de Mirtha (eltrece) los interrogue sobre temas relacionados con la actualidad y el difícil momento que transita el país.

Concretamente, quienes acompañarán a Mirtha Legrand son los integrantes del elenco de la obra Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, que se estrenó el jueves 21 de mayo en el Teatro El Nacional. Esta producción apuesta a ser uno de los éxitos de la temporada en calle Corrientes, y en sus primeros días ya ha colgado carteles de localidades agotadas.

Mirtha Legrand y un selecto menú de invitados para este sábado 23 de mayo Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 23 de mayo

El actor que encabeza el elenco de la propuesta es nada más y nada menos que Adrián Suar, también productor de la obra. Seguramente el artista tendrá un cómplice ida y vuelta con Mirtha Legrand, ya que más allá del vínculo de respeto y admiración que los une, él además es el jefe de la diva en su rol de gerente de programación que desempeña en eltrece.