La inesperada revelación de Rodolfo Barili en los Martín Fierro: "Me gustaría trabajar con Mirtha Legrand"

En un divertido juego de figuritas de MDZ en los Martín Fierro, Rodolfo Barili reveló que sueña con compartir pantalla con Mirtha Legrand.

Durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 de este lunes en el que la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) galardonó a lo mejor de la televisión argentina durante el año pasado, MDZ Online dió el presente con un juego de intercambio de figuritas del mundial que tuvo como uno de sus protagonistas a Rodolfo Barili.

No obstante, en vez de figuritas con los jugadores de la Selección argentina, los rostros eran de distintos íconos de la tele argentina y, en el reverso, una pregunta personalizada para los invitados.

Mirá el juego de MDZ en los Martín Fierro Martín Fierro Figuritas Del Mundial MDZ La ceremonia, conducida por Santiago del Moro, tuvo como gran ganador de la noche a Guido Kaczka, quien se llevó el Martín Fierro de Oro y también se sumó al divertido juego de MDZ. Consultado sobre algún “papelón en vivo” de su carrera, respondió entre risas: “Si los vieron todos ustedes ya, los conocen todos”.

No obstante, uno de los momentos más comentados del juego lo protagonizó Rodolfo Barili, histórico conductor de Telefe Noticias. Al recibir una figurita de Mirtha Legrand y responder la consigna de MDZ, el periodista sorprendió con una confesión tan inesperada como sincera: “Me gustaría trabajar con Mirtha”. La declaración generó risas y complicidad en medio de una noche marcada por los cruces descontracturados entre las figuras de la televisión.

Rodolfo Barili Mirtha Legrand Martín Fierro Rodolfo Barili reveló en el juego de MDZ que le gustaría trabajar con Mirtha Legrand. MDZ