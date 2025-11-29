Rodolfo Barili confirmó la noticia que nadie quería escuchar: "Último día"

El periodista, Rodolfo Barili, dio un dato inesperado casi entre lágrimas y sorprendió a toda la audiencia. Los detalles del anuncio.

"Hoy es el último día": El emotivo anuncio de Rodolfo Barili que sorprendió a los televidentes. / Telefe

El noticiero de Telefe vivió una jornada cargada de nostalgia y sorpresas el pasado viernes cuando Rodolfo Barili comunicó una noticia que tomó por asalto a la audiencia: la salida de su compañera, Pilar Smith.

Pilar Smith cierra una gran etapa La partida de Smith no estuvo exenta de comentarios y especulaciones en el espectáculo argentino. Se habló mucho sobre la lealtad a su "casa" y las versiones indicaron que la periodista habría estado negociando su pase a LAM mientras aún estaba al frente de su segmento.

El Triste Anuncio De Rodolfo Barili. Más allá de los trascendidos, el momento del adiós fue pura emoción. Rodolfo Barili tomó la palabra con la voz quebrada para confirmar la novedad: "Antes de irnos hoy, queremos contarte algo. ¿17 años? Es una vida. Hoy es el último día de Pili en el noticiero de Telefe".

rodolfo barili pilar smith (1) Pilar Smith, la figura que dejó Telefe tras 17 años para sumarse a LAM. Archivo MDZ El conductor despidió a su amiga con palabras de profundo afecto y reconocimiento por el recorrido compartido: "Ha sido un placer este viaje, querida amiga. Muchas cosas en el camino, muchos aprendizajes, aciertos, errores y apoyándonos en cosas de la vida, caminando juntos. Los pibes que eran criaturas, hoy son hombres y mujeres".