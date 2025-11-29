Rodolfo Barili confirmó la noticia que nadie quería escuchar: "Último día"
El periodista, Rodolfo Barili, dio un dato inesperado casi entre lágrimas y sorprendió a toda la audiencia. Los detalles del anuncio.
El noticiero de Telefe vivió una jornada cargada de nostalgia y sorpresas el pasado viernes cuando Rodolfo Barili comunicó una noticia que tomó por asalto a la audiencia: la salida de su compañera, Pilar Smith.
Pilar Smith cierra una gran etapa
La partida de Smith no estuvo exenta de comentarios y especulaciones en el espectáculo argentino. Se habló mucho sobre la lealtad a su "casa" y las versiones indicaron que la periodista habría estado negociando su pase a LAM mientras aún estaba al frente de su segmento.
Te Podría Interesar
Más allá de los trascendidos, el momento del adiós fue pura emoción. Rodolfo Barili tomó la palabra con la voz quebrada para confirmar la novedad: "Antes de irnos hoy, queremos contarte algo. ¿17 años? Es una vida. Hoy es el último día de Pili en el noticiero de Telefe".
El conductor despidió a su amiga con palabras de profundo afecto y reconocimiento por el recorrido compartido: "Ha sido un placer este viaje, querida amiga. Muchas cosas en el camino, muchos aprendizajes, aciertos, errores y apoyándonos en cosas de la vida, caminando juntos. Los pibes que eran criaturas, hoy son hombres y mujeres".
Smith, con lágrimas en los ojos, correspondió el cariño y recordó cómo su vida se entrelazó con el canal: "Llegué con dos varoncitos chiquitos, que hoy son hombres, y llegó la princesa, Miranda, que hoy ya tiene 15". Ahora, la periodista se embarca en una etapa completamente diferente, de la mano de Ángel de Brito en el programa LAM.