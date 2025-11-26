¡Bomba! Afirman que dos figuras de canal América desembarcarían en Telefe

Los movimientos en el canal de la familia comenzaron y se van conociendo detalles.

Telefe vive momentos de fuertes cambios luego de que se conoció la noticia de la venta y de que el comprador fue nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, un empresario vinculado a diferentes medios de comunicación. En medio de todo esto, anunciaron cambios y dos figuras llegarían a la señal.

El flamante dueño expresó que "la adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos".

En medio de todo esto, la cuenta de X (antes Twitter) compartió una noticia que tiene que ver con dos conductoras que desembarcarían en el canal: "Nueva gestión. Agustín Vila llevará a Pamela David y a Sabrina Rojas a la pantalla de Telefe".