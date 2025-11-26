¡Bomba! Afirman que dos figuras de canal América desembarcarían en Telefe
Los movimientos en el canal de la familia comenzaron y se van conociendo detalles.
Telefe vive momentos de fuertes cambios luego de que se conoció la noticia de la venta y de que el comprador fue nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, un empresario vinculado a diferentes medios de comunicación. En medio de todo esto, anunciaron cambios y dos figuras llegarían a la señal.
El flamante dueño expresó que "la adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos".
Te Podría Interesar
En medio de todo esto, la cuenta de X (antes Twitter) compartió una noticia que tiene que ver con dos conductoras que desembarcarían en el canal: "Nueva gestión. Agustín Vila llevará a Pamela David y a Sabrina Rojas a la pantalla de Telefe".
Afirman que dos figuras de América llegarían aTelefe
Pero esto no es todo, ya que uno de los grandes cambios según Plus Rating es que "los conductores deberán trabajar para cobrar un sueldo. Ya no tendrán contratos sin programa al aire". También informaron que se viene un recorte de presupuesto.