¡Exorbitante! Revelan la multimillonaria cifra que habría pagado el nuevo dueño de Telefe

En los próximos días se podría oficializar la venta de Telefe y salió a la luz el enorme monto.

Los días en Telefe están muy convulsionados luego de que hace semanas salió a la luz que el canal fue vendido. Quien adquirió la señal fue nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, reconocido empresario ligado a medios de comunicación, y en las últimas horas se conoció la multimillonaria cifra de la venta.

"El empresario rosarino Gustavo Scaglione sería el nuevo dueño de Telefe", publicó la cuenta de Twitter Teleavisador. Además, agregó que Scaglione le ganó la pulseada al Grupo Werthein (DirecTV).

Fue esta misma cuenta quien dio a conocer el millonario monto que Scaglione pagó para poder quedarse con el canal de la familia: "En los próximos días se oficializa la compra de Telefe por parte del empresario rosarino Gustavo Scaglione. La venta fue por 104 millones de dólares".

Ángel de Brito dio a conocer días atrás una información a través de su canal de difusión que tiene en su cuenta de Instagram y fue contundente: "La venta de Telefe provocará cambios intensos en la cúpula, en las figuras, en la programación".