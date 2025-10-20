Telefe fue el gran ganador del domingo y hundió a El Trece en el rating

El canal de la familia fue la señal más vista del domingo 19 de octubre y te contamos en detalles los números que logró.

Telefe se afianzó fuertemente durante este último tiempo en lo que respecta al nivel de audiencia. Es que con la llegada de La Voz Argentina y posteriormente el estreno de MasterChef Celebrity, el canal logró cautivar a los televidentes.

A estos éxitos se le sumó el Mundial Sub-20 que tuvo a la Selección argentina como finalista y fue el centro de atención para aquellos amantes del fútbol. El domingo, por supuesto, el canal transmitió el desenlace de la Copa del Mundo y logró ganar el rating del fin de semana con un número fuerte en lo que respecta a su competencia con El Trece.

Según el sitio Televisión que se especializa en compartir cada detalle de las mediciones de rating, Telefe ganó el día por 6.9 puntos de diferencia. En el prime time, el canal líder se impuso por 18.1 puntos de ventaja.

Captura de pantalla 2025-10-20 122200 Telefe hundió a El Trece en el rating. Foto: captura de pantalla/ Televisión.com.ar. Por supuesto que la final del Mundial fue lo más visto y tocó los 27.4 puntos de rating y la gala de eliminación de MasterChef alcanzó los 15.9 puntos. En el promedio general por canal, Telefe marcó 9.5 y El Trece tan solo 2.6, marcando una clara diferencia.

Batalla por el rating: lo más visto de Telefe y El Trece Telefe logró capitalizar de gran manera la programación del domingo, marcando la diferencia con el partido entre Argentina y Marruecos, luego con el programa sobre lo que dejó el encuentro y posteriormente la gala de eliminación de MasterChef. Estos fueron los tres programas más vistos del canal.