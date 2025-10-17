Telefe anunció el debut de un nuevo programa: cuándo estrena y quién será su conductora

El canal de la familia apostará fuertemente en su programación en medio del éxito de MasterChef Celebrity.

Telefe es sin lugar a dudas uno de los canales más vistos en las noches de la televisión y los números de MasterChef lo dejan en evidencia. El reality culinario está teniendo un gran éxito y ha llegado a tocar los 18 puntos de rating.

En medio de todo esto, desde el canal de la familia confirmaron el estreno de un nuevo programa. El mismo irá luego de MasterChef Celebrity los días domingos y contará con el eliminado del ciclo de cocina.

El nombre del programa será Chef al Diván y será conducido nada más ni nada menos que por Verónica Lozano. La conductora recibirá a cada eliminado, tendrá su lugar para confesar y descargarse tras su participación por las hornallas más famosas del país.