Aseguran que Telefe habría suspendido el programa de Cristina Pérez que iba a estrenarse en noviembre: "No saldrá nunca al aire"

Aunque Cristina Pérez tenía varios episodios listos, su salida de Telefe pone en duda que alguno de ellos llegue finalmente a la pantalla.

Tras más de un año fuera del noticiero central de Telefe, Cristina Pérez confirmó recientemente su desvinculación del canal. Sin embargo, la periodista había anticipado un nuevo proyecto televisivo que prometía marcar su regreso a la pantalla chica.

Tiempo atrás, en diálogo con José del Río en Mesa chica, Pérez contó entusiasmada que estaba trabajando en "Camino a casa" un programa que tiene previsto salir en noviembre. "Es un formato español hermoso donde una figura muy conocida regresa ante las cámaras como en un reality al colegio donde estudiaba de chica, empieza a revivir su infancia y hace de vuelta el camino a su casa. Es hermoso, tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea", explicó Pérez.

Cristina Pérez habló sobre su posible paso a Radio Mitre para reemplazar a Jorge Lanata. La comunicadora contó, tiempo atrás, que estaba enfocada en un proyecto llamado "Camino a casa". Sin embargo, de acuerdo con lo que revelaron en Intrusos, el proyecto estaría congelado. "Ha preparado una serie de programas que han caído en saco roto porque no salen al aire y algunos creen que no saldrá nunca al aire. No quiere que le prometan cosas que no son, porque le dicen que ya va a salir".

Entre los episodios grabados participaron figuras de primer nivel como Cris Morena, Marley, Lizy Tagliani y Soledad Pastorutti, entre otros. Sin embargo, como las grabaciones se realizaron hace varios meses, algunos contenidos ya quedaron desactualizados.