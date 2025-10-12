El programa de Mirtha Legrand estuvo cargado de temas, pero sin lugar a dudas que la charla giró en torno al show de Javier Milei en el Movistar Arena y a los diferentes escándalos que rodean al presidente. En medio de todo esto, Cristina Pérez y Valentina Bassi se cruzaron fuertemente.

La actriz comenzó explicando que "yo escucho y un poco me quiero matar porque yo tengo un hijo con discapacidad y siento que el ajuste se dio con los más vulnerables. En estos momentos, las mamás y los papás de los hijos con discapacidad estamos llenando los formularios para presentar a la obra social". También dejó en claro que no sabe si su hijo podrá contar con escolarización y con terapeutas en el año 2026.

En otro momento de la charla, salió a debate el caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y allí Cristina Pérez salió al cruce: "Valentina, está siendo investigado el caso de ANDIS". La actriz le dio la razón y también cuestionó por qué Fred Machado fue extraditado en los últimos días, a lo que la conductora le expresó que fue por los tiempos de la Justicia.

Video: el picante cruce entre Valentina Bassi y Cristina Pérez por los escándalos que rodean a Javier Milei El picante cruce entre Cristina Pérez y Valentina Bassi por los escándalos que rodean a Javier Milei Valentina Bassi, cara visible de quienes luchan por las personas con discapacidad, expresó que la Justicia es lenta y criticó el accionar en los diferentes escándalos que tiene el gobierno de Javier Milei, como el caso LIBRA, entre otros. Fue en ese momento, en que la periodista de La Nación+ volvió a estar en la vereda de enfrente respecto al pensamiento.