Mirtha Legrand fue al hueso y opinó fuertemente sobre el show de Javier Milei

La palabra de la conductora de El Trece era una de las opiniones más esperadas y fue contundente al hablar del espectáculo que montó el mandatario.

Mirtha Legrand abrió nuevamente su programa este sábado 11 de octubre y junto a ella se sentaron a cenar Cristina Pérez, Gladys La Bomba Tucumana, Maximiliano Pullaro, Valentina Bassi y Marcos Novaro. Por supuesto, la charla giró en torno a la situación del país y al show que brindó Javier Milei en el Movistar Arena.

"Les parece bien que haya cantado en el Movistar Arena... Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón", comentó Mirtha y generó un fuerte debate entre todos sus invitados. Valentina Bassi, fue una de las primeras en opinar y subrayó que "Si después de cantar, dice 'vamos a cumplir con la ley de discapacidad pero no lo hace".

Video: la picante opinión de Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei Mirtha Legrand fue al hueso y opinó fuertemente contra el show de Javier Milei Por su parte, Gladys La Bomba Tucumana también fue muy dura con su análisis: "Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más". Pero esto no quedó allí, ya que también dejó en claro que el Movistar Arena tiene que ser usado por los artistas: "Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas".