Javier Milei en Mendoza: lo acusaron de intentar agredir a una militante opositora y casi fue linchado

En medio del recorrido de Javier Milei por el centro de Mendoza, un hombre fue aprehendido por un presunto intento de agresión a una militante opositora.

El hombre que fue aprehendido durante la visita de Javier Milei en el centro mendocino.

En medio del caos que provocó la visita del presidente Javier Milei a Mendoza, un hombre fue detenido la tarde de este jueves acusado de intentar agredir a una militante opositora en el Kilómetro Cero. El sujeto fue retenido y golpeado por algunos ciudadanos que formaban parte del sector "antilibertario" y terminó siendo aprehendido por Preventores municipales.

De acuerdo con testigos, luego de que la comitiva presidencial se retiró del centro mendocino, donde el líder de La Libertad Avanza (LLA) realizó un breve recorrido, los entredichos y confrontaciones continuaron entre los militantes de ambos bandos.

La aprehensión en pleno centro En medio de esa situación, un hombre se mostraba a favor de Milei, intentó atacar a una mujer que vociferaba en contra del presidente de la Nación, de acuerdo con fuentes policiales. La reacción de los presentes fue inmediata y el sujeto terminó en el piso, recibiendo varios golpes.