Federico Ramón Puerta afirmó que "no es seria la campaña de Milei"

El expresidente misionero Federico Ramón Puerta asegura que es el único opositor de todos los que se postulan para una banca en el Congreso, que es al mismo tiempo opositor al Presidente y al Gobierno provincial.

Calificó de “poco serio” el rally de campaña de Javier Milei , que “incluyó un concierto libertario” y advierte que hay que “revertir el desbarajuste” económico desatado por las medidas nacionales.

El candidato a diputado nacional por el partido misionero Activar, fundado por su hijo el ex legislador provincial Pedro Puerta, asegura que “hay que volver a regular el mercado yerbatero”.

En declaraciones a Economis.com.ar el ex gobernador de Misiones (1991-1999) defendió con énfasis la inocencia del ex diputado provincial por el partido Activar Germán Kiczka, condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Como se mencionara Puerta busca volver a ocupar una banca en lo que fue su primera experiencia política, allá por 1987 y cerrar su ciclo político en el que atravesó por todos los cargos, incluido el de fugaz presidente de la Nación durante la crisis de 2001, tras la caída de Fernando De la Rúa.

Boleta única

Puerta comenzó analizando la boleta única. La calificó como un instrumento interesante porque “ahorra recursos y hace más veloz el trámite”, aunque advirtió que el punto central es la transparencia. “Antes era costumbre abrir urnas cuando había dudas, hasta 2003. Eso se perdió. Yo le agregaría esa posibilidad, porque sin transparencia no hay confianza”.

“Hay muchos ciudadanos que tienen miedo, que me espera afuera para saludar sin ser fotografiado, porque sienten persecución. Y eso es grave para la vida democrática”.

Crítica a Milei

En cuanto a la política nacional, Puerta criticó el rumbo de Javier Milei - y cuestionó los modos de hacer campaña del oficialismo. “Lo del recital fue poco serio. Con la crisis que tiene la Argentina, el mundo pide acuerdos y gobernabilidad, y el Gobierno organiza un festival político con canciones de crítica. Es insólito”. Para el ex senador “sin política no hay salida. Y política significa partidos. Lo demás son bandas que quieren ser patrones de estancia”

“El FMI lo dijo: ´Vengan con un planteo político consolidado’. La voluntad de ayudar existe, pero sin política seria no hay futuro”.

En ese sentido, consideró que el gobierno de Milei está llevando adelante un “desbarajuste” que perjudica tanto a la economía como a la institucionalidad. “No un ajuste. El ajuste es lo que usted hace en la casa para llegar a fin de mes. Esto es un desbarajuste”.

“Quieren hablar de economía sin abrir la parte política, y así no tienen ninguna posibilidad. Estamos jodidos, porque destruyeron las instituciones y la democracia no se sostiene sin partidos políticos”.

Propuestas claras

Puerta también respondió a quienes señalan que la oposición carece de propuestas claras. “Primero, no robando. El que llega pobre y se va rico no puede hablar de política. Segundo, tener propuestas claras. Nuestra principal propuesta es reconstruir la dirigencia: necesitamos 1000 dirigentes, 400 candidatos a concejales, 79 intendentes, 20 diputados provinciales, cuatro nacionales y tres senadores. Hoy no existe eso porque destruyeron la institucionalidad política”.

Misiones

Respecto a la situación de Misiones, apuntó: “La oposición tiene que ser sincera. Yo soy opositor al kirchnerismo, al gobierno provincial y al nacional, sin ataduras”.

En un terreno clave para la provincia, Puerta abordó la crisis de la yerba mate tras la desregulación. “Es espantoso lo que están haciendo. Cuando me tocó resolver una crisis como esta, volví a regular, impulsé la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) eliminé ingresos brutos y tasas municipales. Eso devolvió rentabilidad. No se puede desregular alegremente, como ahora. El ajuste que hacen es un ‘desbarajuste’. El Estado debe garantizar salud, educación y seguridad, pero no convertirse en empresario fracasado.

Privatizaciones reguladas

Las privatizaciones son necesarias, pero con regulación, porque la justicia social no se logra dejando a la intemperie a los productores y a la gente”.

El ex gobernador también se refirió al caso judicial que involucra al ex diputado Germán Kiczka y fue categórico: “Mucha pesa mi apellido y a mi favor, porque la gente se da cuenta. Germán es inocente. El delito fue haber regalado su computadora, que seguía a su nombre, y el hermano -enfermo reconocido- la usó. No hay una sola madre, un solo niño que haya declarado contra Germán. Esto es persecución política”.