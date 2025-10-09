En medio de un caos, Milei realizó una rápida recorrida por el centro de Mendoza

Live Blog Post

Milei realiza una recorrida por el centro mendocino

Tras su paso por San Rafael, el presidente Javier Milei realizará una recorrida por pleno centro mendocino. El desplazamiento contempla un breve trayecto a pie por la peatonal Sarmiento. Las autoridades confirmaron que el paseo se desarrollará entre las intersecciones de 9 de Julio y avenida San Martín.

La actividad presidencial está programada para comenzar alrededor de las 18 horas. Acompañarán al primer mandatario el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa, Luis Petri, quien también es candidato en las elecciones del 26 de octubre.

Javier Milei en Mendoza Maru Mena/MDZ

La protección del presidente estará bajo responsabilidad de Casa Militar, dependencia especializada de la Presidencia, junto con efectivos de la Policía Federal. Por su parte, las fuerzas de seguridad provinciales se encargarán de custodiar los perímetros externos y coordinar el tráfico vehicular. Durante el mediodía del jueves, Casa Militar notificó al Ministerio de Seguridad provincial sobre el área de exclusión donde regirán las restricciones.

Javier Milei en Mendoza opositores Maru Mena/MDZ

Las calles cortadas conforman un anillo perimetral que rodea una manzana completa del microcentro. El bloqueo abarcará San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi. En este sector quedará prohibida totalmente la circulación de vehículos durante el operativo. Los conductores deberán buscar rutas alternativas para evitar demoras.