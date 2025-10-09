Presenta:

En medio de un caos, Milei realizó una rápida recorrida por el centro de Mendoza

Tras su paso por San Rafael, el presidente Javier Milei realizó una recorrida por pleno centro mendocino. La actividad duró poco tiempo por el caos que se suscitó en el lugar

JAVIER MILEI EN MENDOZA
La caótica recorrida de Milei

El presidente Javier Milei comenzó su recorrida por el centro mendocino pasadas las 18.15 a bordo de una camioneta y arengando a la militancia con un megáfono. Sin embargo, ante posibles agresiones se decidió dar por terminado el recorrido tras pasar por el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza. Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y por el ministro de Defensa, Luis Petri.

Javier Milei en Mendoza
Fuerte operativo en el centro de Mendoza

Efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de la provincia se hicieron presentes en las inmediaciones del hotel Sheraton, donde se encuentra el presidente. La Peatonal y San Martín es la esquina donde se encuentran tanto manifestantes en contra de Javier Milei, como también quienes lo acompañarán en su caminata.

Se dispuso una zona vallada en las inmediaciones al Sheraton, a metros de Peatonal y San Martín. En minutos Javier Milei saldrá a recorrer el microcentro de Mendoza junto a Luis Petri y Alfredo Cornejo.

Milei realiza una recorrida por el centro mendocino

Tras su paso por San Rafael, el presidente Javier Milei realizará una recorrida por pleno centro mendocino. El desplazamiento contempla un breve trayecto a pie por la peatonal Sarmiento. Las autoridades confirmaron que el paseo se desarrollará entre las intersecciones de 9 de Julio y avenida San Martín.

La actividad presidencial está programada para comenzar alrededor de las 18 horas. Acompañarán al primer mandatario el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa, Luis Petri, quien también es candidato en las elecciones del 26 de octubre.

Javier Milei en Mendoza

La protección del presidente estará bajo responsabilidad de Casa Militar, dependencia especializada de la Presidencia, junto con efectivos de la Policía Federal. Por su parte, las fuerzas de seguridad provinciales se encargarán de custodiar los perímetros externos y coordinar el tráfico vehicular. Durante el mediodía del jueves, Casa Militar notificó al Ministerio de Seguridad provincial sobre el área de exclusión donde regirán las restricciones.

Javier Milei en Mendoza opositores

Las calles cortadas conforman un anillo perimetral que rodea una manzana completa del microcentro. El bloqueo abarcará San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi. En este sector quedará prohibida totalmente la circulación de vehículos durante el operativo. Los conductores deberán buscar rutas alternativas para evitar demoras.

Militantes a favor y contra

Cientos de personas llegaron a la Peatonal Sarmiento para apoyar al presidente. Sin embargo, también hubo algunas personas que se manifestaron en contra con carteles y cánticos.

