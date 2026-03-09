Cornejo en Nueva York: el gobernador se suma a la gira liderada por Milei

El gobernador Alfredo Cornejo llegó este lunes a Nueva York para sumarse a la comitiva argentina liderada por el presidente Javier Milei , que participará de la “Argentina Week”, un evento especial destinado a captar inversiones y fortalecer vínculos con empresarios y el sector financiero internacional.

El mandatario nacional encabeza una delegación que participará del Argentina Week. El evento está organizado por JP Morgan, Bank of America, la Embajada Argentina en los Estados Unidos y el fondo Kaszek. Se realizará entre el 9 y el 11 de marzo y contará con la presencia de las principales autoridades del Gobierno de Argentina y empresarios y referentes financieros de todo el mundo.

Milei llegó durante el fin de semana a Estados Unidos y este lunes a las 13:30 participará junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdes (Corrientes) de un almuerzo y conversatorio orientado a generar un intercambio directo sobre la nueva etapa de reformas estructurales de la Argentina y el futuro de sus inversiones. Este encuentro es organizado por Council of the Americas en el marco de Argentina Week 2026.

También brindará una disertación programada a las 14 en la Yeshiva University, una institución académica vinculada al judaísmo ortodoxo. A las 20 estará en la bienvenida y del networking institucional con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni. Más tarde, a las 21.55, participará de la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner, donde está previsto que brinde unas palabras ante líderes políticos, empresariales y comunitarios.

La agenda del presidente continuará el martes con un encuentro breve a las 9.50 con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon. A continuación, a las 10, Milei encabezará la inauguración oficial de Argentina Week 2026 en Nueva York.

Ese mismo día, a las 13, el presidente partirá en un vuelo especial rumbo a Santiago de Chile, donde arribará cerca de las 23.30. En el país trasandino participará la asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente chileno.

Cornejo se suma a la comitiva

La delegación argentina cuenta con la participación funcionarios del Gobierno nacional y también por 10 gobernadores, entre los que se encuentra el mendocino Alfredo Cornejo.

El gobernador mendocino viajó este domingo con destino a Nueva York, tras participar el sábado de los actos oficiales por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Antes de partir hacia Estados Unidos, el mandatario provincial destacó que el objetivo de esta gira por Nueva York es obtener inversiones en materia de minería y también para la vitivinicultura y la agroindustria.

“La inversión hoy día, del tamaño de la minería y del petróleo y demás, es una inversión internacional. La inversión de la agroindustria para reconversiones también es una inversión que requiere grupos de dinero de esos centros financieros”, resaltó Cornejo.

En este sentido, hizo hincapié en que durante el Argentina Week buscarán mostrarse con un equipo tanto el Gobierno nacional como los gobiernos provinciales. “El presidente no tiene los permisos de exploración o de explotación, no tiene la facultad, las tienen las provincias. Entonces mostrar que somos un equipo, los gobernadores con el presidente, creo que le hace bien a la inversión argentina a futuro”, expresó Cornejo.