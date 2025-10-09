Scott Bessent aseguró que la ayuda a Argentina no es un rescate: "Comprar barato y vender caro"

El secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, aseguró este jueves que el peso argentino está infravalorado y que Milei es un aliado estratégico.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se refirió este martes a la asistencia financiera otorgada a la Argentina de Javier Milei, centrada principalmente en un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares. Ante las críticas políticas en su país, Bessent aseguró: "No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro", y añadió que el peso "está infravalorado".

Durante una entrevista con Fox News, el funcionario defendió la medida de Washington para respaldar al gobierno libertario, que atraviesa alta volatilidad cambiaria frente a la incertidumbre del mercado sobre la sostenibilidad del plan del equipo de Luis Caputo.

Scott Bessent habló sobre el apoyo de EE.UU a Argentina en la cadena Fox Scott Bessent celebra a Milei mientras mira a China Consultado sobre los beneficios para Estados Unidos, Bessent no dudó en afirmar que sacarán "mucho provecho de ello", citando como ejemplo la guerra comercial con China: Milei "está comprometido a sacar a China de Argentina". Para él, la Casa Blanca no está realizando un rescate: "No es un rescate en absoluto", repitió, y enfatizó que "el peso argentino está infravalorado".

Además, Bessent destacó que “La Argentina es un referente en América Latina” y subrayó que, a su juicio, Milei "ha hecho lo correcto" desde su llegada al Gobierno. Lo definió como "un gran aliado para Estados Unidos" y anunció que el presidente argentino viajará el próximo martes al Despacho Oval para reunirse con Donald Trump, lo que representará un respaldo político antes de las elecciones legislativas: "Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido".