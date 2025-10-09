Cómo funciona el swap de US$20 mil millones confirmado por Scott Bessent a la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , confirmó este jueves la concreción de un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ).

“Hemos cerrado un acuerdo de swap de monedas por USD 20.000 millones con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado para aplicar de inmediato las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, expresó el funcionario de Donald Trump a través de su cuenta en X (ex Twitter).

Bessent señaló además que el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente en el mercado cambiario argentino, con el objetivo de contener la volatilidad y reforzar la confianza en la moneda local.

Un swap entre bancos centrales es un mecanismo mediante el cual dos autoridades monetarias intercambian temporalmente sus monedas por un plazo determinado y a un tipo de cambio previamente acordado. El propósito principal es garantizar liquidez en moneda extranjera y fortalecer la estabilidad financiera.

Por ejemplo, si un país necesita dólares para cubrir la demanda de divisas del sector privado o reforzar reservas, su banco central puede recurrir a un acuerdo swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.

En la práctica, el proceso consta de tres etapas: Primero, el banco central entrega su moneda local a la contraparte y recibe la extranjera. Durante el período acordado, utiliza esos fondos para fortalecer la liquidez interna. Finalmente, al concluir el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera la propia, abonando los intereses pactados.

Estos acuerdos son especialmente útiles en situaciones de crisis financieras, ya que ayudan a cubrir faltantes de divisas en el mercado interno. También facilitan el comercio bilateral, permitiendo operaciones en monedas locales sin depender del dólar. Además, representan una señal de respaldo internacional que contribuye a estabilizar las expectativas y reforzar las reservas.

Diferencias con otros instrumentos

A diferencia de un préstamo convencional, el swap no implica una entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.

Tampoco siempre incrementa las reservas de libre disponibilidad, ya que en algunos casos las divisas obtenidas solo pueden destinarse a operaciones comerciales específicas y no a la intervención cambiaria.

Otra diferencia relevante es que los swaps suelen tener una tasa de interés más baja que los créditos internacionales, al tratarse de acuerdos entre bancos centrales.

Si bien aún no se conocen los detalles ni las condiciones del swap entre Argentina y Estados Unidos, el BCRA cuenta con experiencia en este tipo de instrumentos. Actualmente mantiene un acuerdo similar con el Banco Central de China, que permite el uso de yuanes para operaciones comerciales y para reforzar las reservas internacionales.