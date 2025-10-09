Scott Bessent ratificó el swap de US$20 mil millones y anunció que ya compra pesos argentinos

“El @USTreasury concluyó cuatro días de intensas reuniones con el Ministro @LuisCaputoAR y su equipo en Washington D. C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”, escribió el funcionario clave de Donald Trump en X, en un largo posteo.

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo @IMFNews, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, anunció.

“Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, ratificó.

Por otro lado, señaló: “Le recalqué al Ministro Caputo que el liderazgo económico de América Primero de @POTUS @realDonaldTrump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense”.

“Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina. La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos”, señaló el ministro americano.

Así encabezó Bessent su nuevo posteo sobre Argentina Así encabezó Bessent su nuevo posteo sobre Argentina

Bessent informó que Capto le precisó sobre “su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa”. “Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito” agregó.

“Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del Presidente @JMilei . Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles”, subrayó.

A su vez, recalcó que “el éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista”.

Por último, confirmó la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump en la Casa blanca: “Espero con interés la reunión entre el Presidente Trump y el Presidente Milei el 14 de octubre, y volver a ver al Ministro Caputo al margen de las Reuniones Anuales del FMI”.

Milei festejó el anuncio de Bessent y elogió a Caputo

El presidente no tardó prácticamente para destacar el salvataje económico de Estados Unidos. "Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme", escribió en X y agregó:: "Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente".

En tanto, sobre Caputo el líder libertario abandonó la formalidad y regresó a su fiel estilo. “Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! Fin”, publicó el mandatario, acompañado de una foto entre ellos.