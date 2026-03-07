Tras su encuentro con Trump, Milei se mostró con el secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent

Al término de su encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump , Javier Milei se mostró este sábado con el secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent. Se trató de una foto que subió el propio mandatario argentino a sus redes sociales, donde está junto al canciller Pablo Quirno .

“LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, escribió el líder libertario, de gira por el país, en una imagen que se los ve sonriendo y levantando el dedo pulgar, como es habitual.

El primer encuentro formal entre ambos se dio en abril de 2025, cuando Milei lo recibió en Buenos Aires en una reunión que marcó un punto de inflexión en la política económica de la gestión libertaria. La reunión se dio en el marco de la salida del cepo cambiario y fue acompañada por una conferencia conjunta en la que ambos destacaron la voluntad de avanzar hacia un acuerdo comercial.

Meses más tarde, en septiembre, Milei volvió a encontrarse con Bessent en Nueva York, en un evento que también incluyó la presencia de Donald Trump . Allí, el secretario del Tesoro norteamericano defendió públicamente el apoyo a la Argentina frente a cuestionamientos en el Congreso estadounidense.

El vínculo se profundizó en octubre, cuando el jefe de Estado viajó a Washington D.C. para participar de una cumbre en la Casa Blanca. En ese contexto, volvió a reunirse con Bessent y lo elogió con una comparación llamativa: lo colocó a la altura de Lionel Messi .

La principal medida que adoptó Bessent fue el anuncio del swap de monedas por US$ 20.000 millones, un acuerdo que le permitió al Gobierno fortalecer las reservas y ampliar su poder de intervención en el mercado cambiario, en la previa de las elecciones de octubre.

A su vez, Bessent, intervino en el mercado cambiario local con la compra de pesos y lanzó otra fuerte señal de apoyo al afirmar que tienen la “capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

“Estados Unidos apoya a la Argentina. El Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande”, indicó el influyente funcionario de Trump en octubre

El contexto de la foto

Este encuentro Milei y Bessent se enmarca en que esta semana funcionarios del equipo económico mantuvieron reuniones con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos por la segunda revisión del programa. El proceso técnico concluyó y ahora resta el trámite administrativo para que el organismo formalice el resultado. La atención se concentra en la aprobación del desembolso pendiente por 1.000 millones de dólares, que impactará en las reservas internacionales del Banco Central.

Las conversaciones se centraron en la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina dentro del programa de facilidades extendidas. Según adelantó MDZ, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará en pocos días el ejercicio 2025. Es el último tramo de desembolsos correspondientes al programa suscrito en abril pasado.

Más allá del waiver que recibirá el país por no haber aumentado los dólares que obligatoriamente deberían haber sido ahorrados en la entidad que maneja Santiago Bausilli, el gobierno de Milei sobrecumplió la meta fiscal de 1,5% de superávit y no emitió pesos para financiar gastos corrientes o financiero.

Sin embargo, hay un dato que preocupa el Fondo, algo que se profundizó como malestar en el primer bimestre del año, y, quizá, también en marzo. La evolución de la recaudación impositiva real no mejora, y sigue por debajo de la inflación por séptimo mes consecutivo. Incluso, en febrero.