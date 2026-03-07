Milei apuntó otra vez contra Paolo Rocca, ahora por compartir un acto con Lula da Silva

“Principio de revelación. Fin”, escribió el líder libertario en su cuenta de X, al referirse a unas fotos que muestra al CEO de Techint junto al jefe de Estado brasileño en la inauguración de la Escuela Técnica Roberto Rocca en la localidad de Santa Cruz, estado de Río de Janeiro.

De esta forma, Milei ignoró el reciente comunicado que emitieron la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) , que le pidieron “respeto”, “un diálogo constructivo” y medidas que alienten al sector.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”, señalaron desde la UIA.

Sin embargo, el presidente insistió en este tiempo con el término “Don Chatarrín”, con referencia a una disputa que se remonta de los últimos meses en momentos que Techint perdió una licitación para proveer de caños a Vaca Muerta debido a que, según lo que denuncia Gobierno, ofreció sus caños tres veces más caros que una compañía india que salió ganadora de la compulsa.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN.

Fin. — Javier Milei (@JMilei) March 7, 2026

En la apertura de sesiones, Milei se refirió a Rocca:“Ambos [políticos y empresarios] son cómplices de la corrupción, y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos. ¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor, donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla”.

Qué dijo Rocca en Brasil

Lula se mostró junto a Paolo Rocca Lula se mostró junto a Paolo Rocca

El empresario industrial valoró el encuentro con Lula y la escuela técnica que se construyó: “Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo".

"Invertimos en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil y de todos los países donde operamos", planteó.

Lula, quien mantiene nula relación con Milei por las descalificaciones de su par argentino, compartió el video de la inauguración, participó del corte de cinta y se abrazaron con Rocca.