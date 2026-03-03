"Sin industria, no hay nación": la UIA le pidió "respeto" a Javier Milei en un duro comunicado

Mediante un duro comunicado contra la política del Gobierno de Javier Milei , la Unión Industrial Argentina ( UIA ) manifestó su “preocupación” por la “crítica situación” de distintos sectores productivos.

En un informe titulado “ sin industria, no hay nación ”, la entidad buscó visibilizar el reclamo de medidas que favorezcan el consumo y alienten al sostenimiento de las fábricas.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato. Muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”, plantearon en el comienzo del texto.

“Así lo hicieron saber los representantes de las uniones industriales del Norte en una reunión que tuvo lugar hoy con el Comité Ejecutivo de la UIA , en la que expresaron sus preocupaciones y solicitaron el apoyo de la Unión Industrial Argentina para implementar medidas de aliento a la actividad industrial”, indicaron.

En ese marco, señalaron que “esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”.

A su vez, desde la UIA subrayaron que “la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, lo que evidencia que su contribución al fisco es incluso mayor que su participación en el PBI”.

“Además, genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores, y moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva. En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial. Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, comentaron los industriales.

MIlei volvió a la carga de distintos industriales en la apertura de sesiones.

Reformas, competitividad y el reclamo de respeto al sector

De igual modo, la institución ponderó “los avances logrados por el gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal y la decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas”. “Valoramos la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como el proceso de integración internacional y todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional”, agregaron.

En un contexto de apertura de importaciones y en un momento que el presidente mantiene un duro enfrentamiento con algunos referentes del sector, la UIA añadió: “La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros. Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”.

“Es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”, aclararon.

En el final del comunicado, sostuvieron que “en esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo”.

“Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo. La UIA reafirma su vocación de trabajar junto al Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad para construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo. La industria es parte de la solución”, concluyeron.