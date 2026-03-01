Milei redobló su crítica a los industriales: "¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4.000 dólares cuando se paga 1.400?"

Rocca y Madanés Quintanilla fueron blanco de la furia presidencial. Dijo que la Argentina tiene "una industria pequeña, cara y dependiente de subsidios con salarios malos".

El presidente Javier Milei aprovechó el discurso de apertura de sesiones ordinarias para redoblar sus críticas a los empresarios industriales, fundamentalmente dos de los mayores empresarios locales, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla a quienes volvió a llamar por sus apodos "chatarrín y "gomita". Y no fue una mención al paso, sino que le dedicó todo un segmento de su discurso para dar una semblanza de lo que pretende su plan económico.

Para el Gobierno no se trata de una disputa coyuntural, sino que dejó en claro que se trata de un cambio estructural de la economía. Acusó a los empresarios industriales de "prebendarios" y dijo que eso produjo una "industria pequeña, cara y dependiente de subsidios con salarios malos".

Planteó que hubo una connivencia entre los empresarios y la política que les permitió "robar legalmente", lo que no significa que sea "lícito". Dijo que "robar legalmente no es lícito" y que "los empresarios prebendarios no pueden comprar prebendas sino no hay político corruptos".

Tras ello, descargó su furia contra quienes defienden "la producción nacional subsidiada" llamándolos de "cazadores en el zoológico" y aciusó a Palo Rocca directamente al señalar que no es normal que quiera cobrar sus tubos sin costura a US$4.000 cuando valen a nivel mundial US$1.400 y si no se lo avala amenazar con "adelantar el pago de dividendos" para desestabilizar el mercado de cambios.

fate Apertura de importaciones Lo que más sorprendió es que dijo que la Argentina, al contrario de lo que se dice, no realizó una apertura indiscriminada de importaciones, sino que es uno de los países mas cerrados del miumdo. "Argentina está en el puesto 178 de 179".