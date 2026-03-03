Por la guerra en Medio Oriente, el Gobierno avecina un "shock externo" y teme suba de precios en rubros esenciales: cuáles son

El impacto económico por el conflicto militar en Medio Oriente afectará “inevitablemente” los precios en rubros claves , según admitieron este martes funcionarios de la Casa Rosada. En diálogo con MDZ , referentes del gabinete buscaron llevar tranquilidad en torno a que no se disparará drásticamente la inflación en marzo, aunque reconocen que tendrá su “impacto”.

“ Está claro que el shock externo llegará . Lo venimos monitoreando y haremos lo posible para que no impacte de lleno en la inflación. De nuestra parte, las bases monetarias están sólidas para seguir con la baja de la inflación, pero algunos rubros lo podrán sentir”, señaló este funcionario, con acceso diario al despacho del presidente Javier Milei .

Los precios del gas y del petróleo continuaron en alza este martes , en el cuarto día del conflicto israelí-estadounidense con Irán, que provocó la paralización del estrecho de Ormuz y amenaza directamente infraestructuras energéticas en esta región clave para los hidrocarburos.

El barril de crudo Brent superó los US$85 por primera vez desde julio de 2024 . Terminó la jornada con un incremento del 4,71%, hasta los US$81,40. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, cerró a US$74,56 (+4,67%).

Por su parte, el gas europeo llegó a cotizar por encima de los €65 el megavatio hora, un nivel no visto desde enero de 2023, según reportó la agencia AFP.

El tráfico marítimo está paralizado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo.

Qué dicen en el Gobierno

El presidente de YPF, Horacio Marin, buscó llevar un mensaje de calma: “No va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles”.

“Ante estas situaciones, nosotros tomamos decisiones tranquilas. No tomamos el precio del día, tanto en subidas o caídas rápidas, lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay valores del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio al consumidor”, recalcó, en diálogo con Radio La Red.

El boleto del colectivo podría resultar afectado si se sostiene el conflicto en Medio Oriente Juan Mateo Aberastain/MDZ

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que se trata de un “shock externo fuerte que traerá consecuencias”, pero enfatizó que “el mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada”.

En tanto, desde el círculo íntimo del mandatario señalaron a este medio que habrá un impacto en el corto plazo. “¿Subirá el combustible? Si. ¿Subirá el transporte de pasajeros? Si. ¿Puede afectar la actividad del transporte de carga? También. Pero estamos trabajando para mitigar esos efectos y que no caiga de lleno en la inflación”, recalcó este miembro clave de la mesa chica.

Ante este marco, la gestión libertaria descuenta un impacto en el corto plazo en el precio del combustible, en el boleto de colectivos (cuya estructura de costos está altamente afectada por el valor del combustible), el transporte de carga (impactará también en los productos que se llevan hacía los supermercados ya que aumenta su logística) y la atención esta puesta en cuánto durará este fenómeno global producto del valor de las tarifas de luz y gas. Si se sostiene el conflicto, podría impactar en las facturas ya que Argentina importa energía en momentos de alto consumo.

También puede interpretarse esta suba del crudo como un beneficio para algunas industrias. Marin planteó que “la Argentina se beneficia porque se convirtió en un proveedor de energía muy segura, ya que no está en zona de guerra. Por eso con el GNL, que estamos trabajando con ENI y XRG, vamos a proveer al mundo gas licuado".

“Estas situaciones hacen que se beneficien nuestros productos, vamos a exportar en números iniciales, como de carnicero como digo yo, con precios de petróleo normales US$50.000 millones de dólares por año”, subrayó, aclarando también el rol internacional que ocupará Vaca Muerta.