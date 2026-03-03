Alerta máxima: en qué zonas de Argentina se reforzó la seguridad por la guerra en Medio Oriente
El Gobierno elevó a “alto” el nivel de seguridad en toda la Argentina y activó un protocolo especial con refuerzos en embajadas, fronteras, centrales nucleares y aeropuertos.
El Gobierno nacional resolvió este sábado elevar el nivel de seguridad a “alto” en toda la Argentina en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente y tras expresar su respaldo al operativo de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La medida activó un protocolo especial de prevención coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, con participación de todas las fuerzas federales.
Refuerzan embajadas, comunidad judía y fronteras
Entre las primeras disposiciones se estableció custodia permanente en sedes de la comunidad judía y en representaciones diplomáticas vinculadas al conflicto, como las embajadas de Estados Unidos e Israel y la AMIA. En esos puntos se desplegó vigilancia las 24 horas con móviles y efectivos especializados, además de controles de ingreso, revisión de vehículos y requisa de paquetes.
En paralelo, la Gendarmería Nacional Argentina intensificó los controles en los pasos fronterizos, con foco en la triple frontera de Misiones (con Brasil y Paraguay), la de Salta (con Bolivia y Paraguay) y la costa del río Paraná en Corrientes. Se reforzaron tareas de inteligencia, y el monitoreo de radares aéreos y terrestres en zonas estratégicas.
Centrales nucleares y aeropuertos, bajo máxima alerta
Entre los objetivos considerados críticos figuran las centrales nucleares Atucha I y Atucha II, en Zárate, además de la central Embalse Nuclear Power Station, en Córdoba y el Centro Atómico Bariloche. Estos complejos cuentan con custodia reforzada ante la actual coyuntura internacional.
También se mantiene en estado de alerta la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialmente en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y el Aeroparque Jorge Newbery, además de otras terminales clave del interior. A su vez, la Prefectura Naval Argentina incrementó los patrullajes en ríos estratégicos como el Bermejo y el Paraná, donde se encuentran las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.
Si bien fuentes oficiales señalaron que el riesgo de un atentado en territorio argentino es bajo, las autoridades mantendrán el nivel máximo de alerta mientras continúe la tensión en Medio Oriente.