Alerta máxima: en qué zonas de Argentina se reforzó la seguridad por la guerra en Medio Oriente

El Gobierno elevó a “alto” el nivel de seguridad en toda la Argentina y activó un protocolo especial con refuerzos en embajadas, fronteras, centrales nucleares y aeropuertos.

El Gobierno nacional resolvió este sábado elevar el nivel de seguridad a “alto” en toda la Argentina en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente y tras expresar su respaldo al operativo de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La medida activó un protocolo especial de prevención coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, con participación de todas las fuerzas federales.

Entre las primeras disposiciones se estableció custodia permanente en sedes de la comunidad judía y en representaciones diplomáticas vinculadas al conflicto, como las embajadas de Estados Unidos e Israel y la AMIA. En esos puntos se desplegó vigilancia las 24 horas con móviles y efectivos especializados, además de controles de ingreso, revisión de vehículos y requisa de paquetes.

En paralelo, la Gendarmería Nacional Argentina intensificó los controles en los pasos fronterizos, con foco en la triple frontera de Misiones (con Brasil y Paraguay), la de Salta (con Bolivia y Paraguay) y la costa del río Paraná en Corrientes. Se reforzaron tareas de inteligencia, y el monitoreo de radares aéreos y terrestres en zonas estratégicas.

Entre los objetivos considerados críticos figuran las centrales nucleares Atucha I y Atucha II, en Zárate, además de la central Embalse Nuclear Power Station, en Córdoba y el Centro Atómico Bariloche. Estos complejos cuentan con custodia reforzada ante la actual coyuntura internacional.