Tres playas de Brasil que en marzo siguen invitando a meterse al agua

Marzo llegó y el verano empieza a despedirse en buena parte del país. Las temperaturas bajan, el viento se vuelve más fresco y muchas playas argentinas dejan de ser una opción atractiva para quienes buscan meterse al agua sin frío. El cambio de estación modifica el ritmo costero y anticipa el cierre de temporada.

En el sur y sudeste de Brasil , en cambio, la transición es diferente. Las temperaturas siguen siendo elevadas, el océano conserva el calor acumulado del verano y las lluvias intensas disminuyen en varias regiones. Por eso, muchas playas continúan siendo una alternativa concreta para viajar fuera de la temporada alta y disfrutar del mar con menos movimiento.

Praia do Rosa queda en el estado de Santa Catarina, a unos 90 kilómetros de Florianópolis. Es una bahía semicircular rodeada de morros verdes que protegen la playa y generan aguas relativamente más calmas en algunos sectores.

En marzo, las playas de esta zona mantienen temperaturas agradables para nadar y condiciones ideales para el surf. Además del mar, se puede caminar por senderos que conectan con otras playas cercanas como Praia Vermelha y Ouvidor, practicar stand up paddle en la laguna de Ibiraquera o simplemente recorrer el pueblo con su oferta gastronómica y posadas integradas al paisaje .

Bombinhas queda también en Santa Catarina, en una península rodeada de pequeñas bahías y aguas claras. La ciudad concentra varias playas en pocos kilómetros, lo que permite elegir según el viento y el oleaje.

Las playas de Praia do Rosa combinan bahía protegida, morros verdes y un ritmo más sereno fuera de temporada alta.

En marzo, las playas de Bombinhas suelen presentar mar más calmo y temperaturas elevadas. Se puede practicar snorkel en sectores como la playa de Sepultura, hacer paseos en lancha por la península o disfrutar de caminatas costeras con vistas panorámicas. La transparencia del agua es uno de sus principales atractivos en esta época.

bombinhas brasil Las playas de Bombinhas se destacan por sus aguas claras y pequeñas bahías ideales para actividades en el mar. Shutterstock

Ilha do Mel en Paraná

Ilha do Mel queda en el estado de Paraná, al sur de São Paulo, frente a la bahía de Paranaguá. Es una isla protegida donde no circulan autos y el acceso se realiza en lancha desde el continente.

Las playas de la isla mantienen aguas templadas durante marzo y un ambiente más tranquilo que en plena temporada. Se puede recorrer la Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, subir al faro para obtener vistas abiertas del océano o caminar por senderos de arena que conectan distintos sectores costeros. El contacto con la naturaleza es el eje de la experiencia.

ilha do mel en brasil Las playas de Ilha do Mel se disfrutan sin autos y con senderos costeros que conectan naturaleza y paisaje oceánico. Shutterstock

Marzo se convierte así en un mes estratégico para quienes buscan playas con agua cálida sin la concentración de enero y febrero. En el sur de Brasil, el calor persiste y el mar sigue siendo protagonista, ofreciendo una extensión natural del verano cuando en Argentina la temporada empieza a cerrarse.