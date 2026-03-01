El pueblo de Santa Fe donde comenzó una de las primeras historias del país

A orillas del río Carcarañá, un pueblo combina paisaje ribereño, tradición pesquera y un pasado que marcó el inicio de la presencia española en el territorio.

El pueblo de Puerto Gaboto se ubica en la confluencia del río Carcarañá con el Coronda.

El pueblo de Puerto Gaboto se asienta en la confluencia del río Carcarañá con el río Coronda, muy cerca de su desembocadura en el Paraná. El paisaje ribereño domina la escena: agua amplia, barrancas suaves y vegetación típica del litoral que acompaña cada recorrido.

La historia es uno de los rasgos centrales del pueblo. En 1527, el navegante Sebastián Gaboto estableció en este lugar el Fuerte Sancti Spiritus, considerado el primer asentamiento español en lo que hoy es territorio argentino. Esa marca histórica convirtió al pueblo en un punto clave dentro del relato fundacional del país.

El entorno natural complementa esa identidad. Las costas del río permiten caminatas, pesca deportiva y momentos de contemplación frente a un paisaje donde el agua y el cielo se funden en el horizonte. La dinámica del río define el ritmo cotidiano del pueblo.

image El paisaje ribereño define la identidad del pueblo y su vínculo con el río. Crisitan Iriarte vía Facebook La vida local mantiene una escala pequeña. Puerto Gaboto conserva un perfil tranquilo, con calles sencillas, construcciones bajas y una comunidad vinculada tradicionalmente a la pesca y al río.

En el área se han realizado investigaciones arqueológicas que refuerzan el valor histórico del lugar, y existe una recreación simbólica del antiguo fuerte que permite dimensionar la importancia del sitio dentro del proceso colonial temprano.