El paraíso del verano europeo con algunas de las playas más lindas de España

Verano en Cataluña: la Costa Brava despliega calas de agua turquesa, pueblos mediterráneos y paisajes únicos sobre el mar.

La Costa Brava es uno de los destinos más elegidos para disfrutar el verano europeo. Foto: Archivo

Muchos se preparan para pasar el verano europeo y quienes viajan y serán turistas tienen destinos imperdibles para visitar, se trata de la Costa Brava, uno de los destinos más buscados. Ubicada en la provincia de Girona, en Cataluña, esta franja del Mediterráneo combina calas escondidas, aguas turquesas y paisajes rocosos que la convierten en un verdadero paraíso natural.

Si bien España y particularmente Cataluña cuenta con playas únicas e inolvidables. La Costa Brava se destaca por ser menos masiva y también por pequñas calas rodeadas de acantilados y pinos. Playas como Cala Sa Boadella, Cala Pola o Aiguablava son elegidas por quienes buscan mar cristalino y entornos más tranquilos.

Pueblos rodeados por playas cálidas y turquesas La playa no es el único atractivo de esta zona, esta región cuenta con pueblos costeros con mucha historia que se ve reflejada en su arquitectura. Localidades como Cadaqués, Tossa de Mar o Calella de Palafrugell combinan casas blancas, calles empedradas y una fuerte identidad mediterránea que seduce tanto a turistas internacionales como a visitantes locales.

La gastronomía es otro de los grandes puntos fuertes. Pescados frescos, mariscos y arroces forman parte de la propuesta culinaria, acompañados por vinos catalanes. La oferta hotelera es amplia y va desde opciones boutique hasta complejos frente al mar.