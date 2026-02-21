Verano tranquilo en la Costa Atlántica: playas extensas y bosque para descansar

Un destino ideal para el verano, con playas extensas, médanos y bosques que invitan a descansar lejos de las multitudes y disfrutar del mar en un entorno natural.

Lejos del movimiento constante de los grandes centros turísticos, Pehuen Co es un balneario que se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan un verano tranquilo en la costa bonaerense. Este pequeño lugar combina playas amplias, médanos y un entorno natural dominado por bosques.

Ubicado en el partido de Coronel Rosales, a pocos kilómetros de Punta Alta, Pehuen Co se distingue por su perfil sereno y su desarrollo urbano moderado. A diferencia de otros puntos de la Costa Atlántica, aquí predominan las casas bajas, las calles arboladas y una dinámica más relajada, incluso en plena temporada alta.

Playas extensas y naturaleza en estado puro Las playas de Pehuen Co son amplias y de arena firme, ideales para largas caminatas, paseos en bicicleta o tardes de mate frente al mar. Además, el entorno natural se complementa con un bosque implantado que ofrece sombra y espacios verdes para disfrutar después de la playa.

Uno de los atractivos distintivos del lugar es su riqueza paleontológica, ya que en sus costas se han hallado huellas fósiles de gran valor científico. Este detalle suma un componente cultural y educativo al viaje, especialmente para quienes visitan el balneario con chicos.

Con un ritmo calmo, servicios básicos y una fuerte conexión con la naturaleza, Pehuen Co se consolida como una opción atractiva para quienes buscan un verano sin aglomeraciones, con mar, bosque y la posibilidad de desconectarse por completo de la rutina.