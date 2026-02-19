Para descansar en verano: el pueblo que parece detenido en el tiempo a 150 km de Capital Federal

Entre campo y tradición, el pueblo a pocos kilómetros de la ciudad que se convierte en un refugio perfecto para el verano.

No hace falta manejar largos kilómetros para desconectar de la ciudad y vivir algo de naturaleza, aprovechando el calor del verano. A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un destino que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo.

Se trata de General Rivas, un destino que se encuentra en tendencia por estar detenido en el tiempo con su arquitectura histórica, su atmósfera rural y por conservar tradiciones.

El mismo se ubica en el partido de Suipacha, este pueblo nació al calor del ferrocarril y aún mantiene esa impronta. La antigua estación, las calles arboladas y las casas bajas de estilo tradicional forman parte de un paisaje que remite a otra época. El silencio y el bajo tránsito son parte de su encanto.

Pueblo de tradición, campo y tranquilidad General Rivas se caracteriza por su identidad agropecuaria y su fuerte vínculo con la vida rural. La plaza central funciona como punto de encuentro, mientras que los almacenes tradicionales y pequeños espacios gastronómicos ofrecen comidas caseras y productos regionales.

El entorno natural es otro de sus atractivos. Los amplios campos que rodean la localidad permiten disfrutar de caminatas, tardes al aire libre y jornadas relajadas, especialmente en verano, cuando el verde del paisaje se intensifica.