Dónde viajar en otoño: destinos ideales para jubilados

Para jubilados, viajar en esta estación suma confort, ahorro y experiencias plenas. El color del otoño hace el resto.

El otoño cambia todo. Baja el ritmo, el paisaje se llena de colores y viajar se vuelve más amable. Para jubilados, esta estación ofrece calma, mejores precios y climas moderados. Menos gente, más tiempo y escenarios distintos al verano. Hay destinos que en otoño muestran su mejor cara y permiten recorrer sin apuro.

Qué visitar este otoño cuando se trata de calma San Rafael se transforma entre marzo y mayo. La vegetación se cubre de tonos naranjas y rojizos que contrastan con el azul de los diques y el perfil de la cordillera. Viajar en esta época implica tarifas aéreas más bajas y alojamientos accesibles. El clima oscila entre 4 y 22 grados, con días frescos y noches frías. Abrigo liviano y ropa en capas alcanzan para moverse con comodidad. Visitas imperdibles: el Cañón del Atuel, la Villa 25 de Mayo, el Laberinto de Borges, Los Reyunos, Valle Grande, Puente del Inca.

Embed - Sanrafael Villa de Merlo destaca por su microclima y su entorno serrano. El otoño invita a caminatas suaves, senderos señalizados y miradores con vistas abiertas. La Quebrada del Cóndor y los caminos de montaña se disfrutan sin calor intenso. El ambiente resulta tranquilo y propicio para descansar, leer y conectar con la naturaleza.

villa-de-merlo_city-1024x768 El norte argentino ofrece otra experiencia. Jujuy y Salta atraviesan el otoño con clima seco y temperaturas agradables. Hay menos turismo masivo y mayor disponibilidad de servicios. Los colores de los cerros se intensifican y cada recorrido gana profundidad visual y cultural.

En Jujuy, tres paradas reúnen paisaje y calma. Purmamarca sorprende con el cerro de los Siete Colores. Tilcara combina historia, ferias y sitios arqueológicos. Las Salinas Grandes ofrecen paseos planos y escenas amplias, ideales para fotografía y caminatas suaves.