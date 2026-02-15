El drama argentino en Netflix que conmueve

Este drama argentino refleja la lucha de personas que no se callan. Personas que avanzan aun cuando el entorno empuja hacia atrás.

Miss Carbón es un drama argentino intenso, con raíz real, que pone sobre la mesa temas como desigualdad y prejuicios. Ambientada en las minas de la Patagonia, la historia sigue a una mujer trans que pelea por su lugar en un entorno hostil.

Por qué ver este drama La película marca el debut de Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, en Netflix. Su papel se cuenta desde la contención y la fuerza interna. Cada escena empuja el conflicto central: existir cuando el sistema insiste en negar derechos básicos.

netflix La dirección corre por cuenta de Agustina Macri, conocida por trabajos con mirada social. Aquí la Patagonia no funciona como un paisaje más de postal. Es un espacio duro, frío y real. Las minas reflejan jerarquías, silencios y reglas escritas por hombres. Ese contexto amplifica la lucha personal de la protagonista.