Netflix sorprende con estas dos joyas turcas ideales para maratonear

Dos películas turcas que no podés perderte en Netflix: El arte de amar y Vidas de papel. Ideales para quienes buscan historias intensas y conmovedoras.

En Netflix hay contenido para todos los gustos. En su catálogo, la popular plataforma de la N roja cuenta con una variedad de películas turcas que combinan romance, drama y emoción. Entre ellas destacan Un ladrón romántico y Vidas de papel, dos largometrajes muy diferentes entre sí, pero igual de atractivos para quienes buscan historias intensas y conmovedoras.

La primera, Un ladrón romántico (Art of Love o Ak Sanat, en su idioma original) es una película turca de 2024 dirigida por Recai Karagöz. En esta historia de romance y crimen, una oficial de Interpol llamada Alin descubre que el ladrón de arte que ha estado persiguiendo durante años es nada menos que su exnovio Güney, un hombre con quien tenía planes de casarse.

Para atraparlo, ella idea un plan que los lleva a reencontrarse y enfrentar viejos sentimientos mientras intenta capturarlo en el acto. Combina romance, intriga y acción en una duración de 99 minutos.

La segunda, Vidas de papel (Paper Lives o Kattan Hayatlar en turco) es un drama de 2021 dirigido por Can Ulkay. La película sigue a Mehmet, un recolector de basura en un barrio empobrecido de Estambul que, tras encontrarse con un niño sin hogar escondido entre los residuos, decide ayudarlo a encontrar a su familia.

A medida que Mehmet estrecha su vínculo con el chico, la historia explora temas como la solidaridad, la dificultad de la vida en las calles y la posibilidad de cambiar el destino de alguien a través de la empatía.