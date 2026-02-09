Presenta:

Dos películas en Netflix para divertirse y arrancar la semana riendo

Te dejamos dos películas disponibles en Netflix que aseguran diversión: Permitidos y Papás a la antigua.

Cynthia Garrido

NETFLIX. Permitidos

NETFLIX. Permitidos

Netflix ofrece una amplia variedad de comedias dentro de su extenso catálogo. Si lo que deseas es comenzar la semana riendo, aquí te recomendamos dos películas que están disponibles y pasar un buen rato en casa. Una es argentina y la otra, estadounidense.

Permitidos es una comedia romántica argentina dirigida por Ariel Winograd. La película sigue a Camila y Mateo, una pareja que decide abrir su relación fantaseando con celebridades con “permitidos”. Lo que parece un juego termina en situaciones reales que ponen a prueba la confianza y la relación. El resultado es humor, enredos y momentos identificables para cualquier espectador.

La química entre las actuaciones de Lali Espósito, Martín Piroyansky y Benjamín Vicuña hace que la película tenga chispa y encanto. Se estrenó en 2016 y tiene una duración de 100 minutos.

Netflix Permitidos Foto: Netflix
Netflix. Permitidos

Netflix. Permitidos

Por otro lado, Papás a la antigua (Old Dads) es una comedia estadounidense de 2023 protagonizada por Bill Burr, Bobby Cannavale y Bokeem Woodbine. La trama se centra en tres hombres que venden su empresa y se enfrentan a la paternidad tardía. Su humor surge de sentirse desfasados en un mundo moderno lleno de nuevas tecnologías y costumbres.

Tiene una duración de 90 minutos y combina situaciones absurdas con reflexiones sobre la familia y la amistad. Es una comedia ligera, perfecta para quienes buscan entretenimiento internacional con risas garantizadas.

Mira el tráiler de Papás a la antigua (Netflix)

Embed - Papás A La Antigua Tráiler

