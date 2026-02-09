Dos películas en Netflix para divertirse y arrancar la semana riendo

Te dejamos dos películas disponibles en Netflix que aseguran diversión: Permitidos y Papás a la antigua.

Netflix ofrece una amplia variedad de comedias dentro de su extenso catálogo. Si lo que deseas es comenzar la semana riendo, aquí te recomendamos dos películas que están disponibles y pasar un buen rato en casa. Una es argentina y la otra, estadounidense.

Permitidos es una comedia romántica argentina dirigida por Ariel Winograd. La película sigue a Camila y Mateo, una pareja que decide abrir su relación fantaseando con celebridades con “permitidos”. Lo que parece un juego termina en situaciones reales que ponen a prueba la confianza y la relación. El resultado es humor, enredos y momentos identificables para cualquier espectador.

La química entre las actuaciones de Lali Espósito, Martín Piroyansky y Benjamín Vicuña hace que la película tenga chispa y encanto. Se estrenó en 2016 y tiene una duración de 100 minutos.

Por otro lado, Papás a la antigua (Old Dads) es una comedia estadounidense de 2023 protagonizada por Bill Burr, Bobby Cannavale y Bokeem Woodbine. La trama se centra en tres hombres que venden su empresa y se enfrentan a la paternidad tardía. Su humor surge de sentirse desfasados en un mundo moderno lleno de nuevas tecnologías y costumbres.

Tiene una duración de 90 minutos y combina situaciones absurdas con reflexiones sobre la familia y la amistad. Es una comedia ligera, perfecta para quienes buscan entretenimiento internacional con risas garantizadas.