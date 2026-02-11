Netflix: una película de mafiosos que te atrapa al estilo de Los Soprano

La película criminal de Netflix que recuerda a Los Soprano. Un gánster europeo lleva la venganza al límite.

Esta película de Netflix apuesta por el viejo código de los mafiosos más rufianes. “Ferry” atrapa. En pocos minutos deja claro su juego: violencia seca, lealtades rotas y cuentas pendientes. El resultado es un relato intenso que conecta con fans de Los Soprano.

Una película de mafiosos La historia se sitúa antes del ascenso de Ferry Bouman como capo. Aquí todavía es un ejecutor. Un hombre temido, obediente y cargado de rabia. Su jefe ordena una venganza rápida y ejemplar. No hay debates. El error se paga caro. Esa lógica rige cada escena y sostiene la tensión desde el primer acto.

netflix 2 Netflix apuesta fuerte por el tono. No hay glamour excesivo ni héroes. La violencia aparece directa y sin adornos. Según datos de consumo de la plataforma, las ficciones criminales europeas crecieron más del 30 % en visualizaciones desde 2022. “Ferry” encaja perfecto en ese interés por historias duras y locales.

El protagonista recuerda a los grandes mafiosos del cine clásico. Tiene códigos, límites y estallidos. También carga con conflictos personales. La relación con su hermana enferma suma una capa incómoda. No hay consuelo fácil. Esa dinámica familiar expone grietas que el personaje evita mirar mientras cumple órdenes ajenas.