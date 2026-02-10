Netflix: la película española con Joaquín Furriel que te dejará sin aliento

El 20 de febrero Netflix estrena una película que mantendrá a la audiencia tensa en el sofá hasta el final.

El próximo 20 de febrero Netflix estrenará un thriller con Belén Cuesta y Joaquín Furriel que dejará a la audiencia sin aliento. Ideal para ver el fin de semana y no levantarse del sofá. Una película que mantiene la tensión.

Netflix: de qué se trata “Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

joaquin Netflix estrena el 20 de febrero. La historia tiene como protagonistas a Belén Cuesta, Candela Martínez, Joaquín Furriel, Diana Gómez y Mika Arias. La trama de la película gira en torno a Mara, que tras la muerte de su esposo, se va con su familia, su hija, su cuñado, la esposa de él y su hijo a una casa de verano familiar en el bosque.

Sin embargo, lo que tendría que ser un tiempo para recuperarse en familia se transforma en una pesadilla luego de una discusión cuando desaparece Lide, la hija pequeña de la protagonista.

Después de eso comenzará una carrera contrarreloj para encontrarla que se agravará todavía más cuando un gran incendio acecha a la zona.