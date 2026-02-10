La película japonesa basada en hechos reales que acaba de llegar a Netflix: es inspiradora y cruda
El estreno que incomodó a cientos y apuesta por convertirse en una de las películas más vistas de la plataforma.
Dentro del mapa del cine japonés, hay que agregar a Ahí estoy yo (This is it), la última incorporación de Netflix. Esta película acaba de aterrizar en la plataforma de streaming y muchos la definen como cruda e inspiradora porque está basada en una historia real.
La película japonesa nos acerca a Ai Haruna, una de las figuras transgénero más influyentes y queridas de la televisión asiática. Esta historia nos presenta sus inicios y por este motivo conocemos a Kenji (el nombre con el que nació Ai) que quiere convertirse en un “idol”, pero para hacerlo debe enfrentarse a una sociedad conservadora y acosadora.
Aunque todo suene trágico, la historia da un giro completamente inesperado cuando nos presenta al Dr. Koji Wada, el médico que se encargó de la transición de Ai. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y se convierte en un figura importante para la comunidad LGBTQ+ porque es la primera persona en Japón que se somete a una cirugía de reasignación de sexo.
El detrás de esta película
Detrás de este drama hay un equipo que promete sorprender a todos con su trabajo. El protagonista es Haruki Mochizuki y está acompañado por actores reconocidos en Japón como Tae Kimura y Takumi Saitoh (interpreta al doctor). En la dirección se encuentra Yusaku Matsumoto y en la producción Yoshiro Sato.
La película tiene una duración de 2 horas y 10 minutos. Un tiempo perfecto para verla de un solo tirón y conocer la historia real de Ai Haruna, que años más tarde, ganó el concurso Miss International Queen en 2009 y se convirtió en una estrella que inspiró a muchos jóvenes.