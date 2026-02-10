La película japonesa basada en hechos reales que acaba de llegar a Netflix: es inspiradora y cruda

El estreno que incomodó a cientos y apuesta por convertirse en una de las películas más vistas de la plataforma.

Dentro del mapa del cine japonés, hay que agregar a Ahí estoy yo (This is it), la última incorporación de Netflix. Esta película acaba de aterrizar en la plataforma de streaming y muchos la definen como cruda e inspiradora porque está basada en una historia real.

La película japonesa nos acerca a Ai Haruna, una de las figuras transgénero más influyentes y queridas de la televisión asiática. Esta historia nos presenta sus inicios y por este motivo conocemos a Kenji (el nombre con el que nació Ai) que quiere convertirse en un “idol”, pero para hacerlo debe enfrentarse a una sociedad conservadora y acosadora.

ahí estoy yo 1 Una película de dos horas que te va a hacer emocionar. Netflix. Aunque todo suene trágico, la historia da un giro completamente inesperado cuando nos presenta al Dr. Koji Wada, el médico que se encargó de la transición de Ai. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y se convierte en un figura importante para la comunidad LGBTQ+ porque es la primera persona en Japón que se somete a una cirugía de reasignación de sexo.

El detrás de esta película Detrás de este drama hay un equipo que promete sorprender a todos con su trabajo. El protagonista es Haruki Mochizuki y está acompañado por actores reconocidos en Japón como Tae Kimura y Takumi Saitoh (interpreta al doctor). En la dirección se encuentra Yusaku Matsumoto y en la producción Yoshiro Sato.