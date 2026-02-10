El documental de Netflix que lidera el ranking y reabre uno de los casos más polémicos de Inglaterra

Netflix sorprende con un nuevo documental de crimen real que reconstruye un caso judicial en Reino Unido y se convierte en uno de los más vistos.

Netflix vuelve a captar la atención global con un documental de crimen real que se posicionó como uno de los más vistos del momento. La producción reconstruye una investigación judicial que sacudió al sistema de salud británico y dividió a la opinión pública, a partir de material inédito y testimonios clave.

Un caso que conmocionó al Reino Unido La historia se centra en una enfermera neonatal que trabajaba en el Hospital Countess of Chester, en Inglaterra, y que fue arrestada en 2018 tras una serie de muertes inexplicables de bebés internados en la unidad de cuidados intensivos. Entre 2015 y 2016, médicos del hospital detectaron un patrón alarmante de colapsos médicos repentinos que no tenían explicación clínica.

Al analizar los turnos del personal, los investigadores descubrieron que una sola persona coincidía en todos los casos. Las muertes cesaron cuando fue apartada de la unidad y asignada a tareas administrativas.

image Entre 2015 y 2016 se registraron muertes inexplicables de bebés en Inglaterra. Foto: Archivo Material inédito y voces clave El documental incluye imágenes nunca antes vistas y entrevistas con investigadores policiales, expertos médicos, periodistas y personas cercanas a la acusada. También participan padres de las víctimas y una amiga de la enfermera, cuyos nombres fueron modificados por razones legales y de seguridad.

Una condena que sigue generando debate En 2023, la enfermera fue declarada culpable de múltiples cargos de asesinato e intento de asesinato y recibió varias cadenas perpetuas. Sin embargo, el documental también expone los argumentos de la defensa actual, que sostiene que las pruebas fueron circunstanciales y que no existieron testigos directos ni evidencia física concluyente.