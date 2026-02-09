El thriller de Netflix que sostuvo el furor todo 2025 y sigue siendo de las más vistas de 2026

En 2025, Netflix incorporó un thriller de acción que terminó destacándose entre decenas de estrenos. Se llama ‘Estragos’ y tiene a Tom Hardy como protagonista absoluto. La película apuesta por un tono oscuro, violencia frontal y un pulso narrativo que va de menos a más.

Lo interesante es que no quedó limitada al ruido del estreno. Con el paso de las semanas, siguió ganando comentarios y recomendaciones, algo poco habitual en un servicio donde las novedades suelen borrarse entre sí. Esa mezcla de alcance y conversación constante la convirtió en un título que se siguió recomendando durante meses. No es una rareza por sofisticación, sino por convicción: apunta a entretener sin pedir disculpas y eso, en tiempos de fórmulas repetidas, termina jugando a favor en el balance final también, para muchos espectadores.

El alcance fue contundente y, sobre todo, sostenido. Durante todo 2025, ‘Estragos’ acumuló 112,4 millones en reproducciones. La cuenta se divide en dos etapas: 86,9 millones en la primera mitad del año y 25,5 millones en la segunda.

El dato cobra más peso porque la fecha de lanzamiento fue 25 de abril de 2025, y aun así el film siguió sumando público lejos del “momento novedad”. Esa permanencia la llevó a figurar en listados de lo mejor del año y también a colarse entre los thrillers más potentes de la plataforma.

Detrás de cámara está Gareth Evans, un director conocido por llevar la acción a terrenos extremos . En ‘Estragos’ mantiene esa identidad, aunque decide empezar con un ritmo más contenido. En los primeros minutos aparecen señales de un proceso complicado: algunos retoques digitales son visibles y le quitan naturalidad a ciertas tomas. Además, la historia avanza con calma, lo que puede descolocar a quienes esperan una descarga inmediata. Pero esa pausa tiene sentido. Evans apila tensión con método y deja que la presión se acumule antes del estallido.

El tramo brutal que cambia la película

Cuando el relato rompe el freno, se transforma en un encadenado de tiroteos, persecuciones y peleas cuerpo a cuerpo. Evans filma con cercanía, claridad y sin atenuar el impacto. La comparación con ‘Redada asesina’ surge sola por el modo de coreografiar el caos y por la violencia llevada al límite. En ese tramo, Hardy deja de ser únicamente el sostén dramático y pasa a ser un cuerpo expuesto al castigo: recibe golpes, cae, se levanta y vuelve al conflicto. Ese desgaste, sin glamour, refuerza la credibilidad de lo que se ve.

Esa decisión estética explica por qué divide opiniones y, a la vez, por qué atrapa. La película no busca verse elegante ni “limpia”. Va directa a la intensidad. En el catálogo de Netflix, el promedio del thriller de acción suele ser irregular y, por contraste, ‘Estragos’ luce más segura de lo que quiere hacer. Una vez que la trama entra en modo adrenalina, el ritmo se vuelve constante y la atención rara vez cae. Las secuencias largas sostienen tensión y espectáculo con pocas pausas, como si el director apretara el acelerador y no lo soltara.

El remate también juega a favor. La historia no se estira: a los 96 minutos aparecen los créditos y queda una sensación de experiencia compacta. ¿Podría haber sido todavía más sólida? Probablemente, sobre todo si el inicio tuviera menos marcas digitales. Sin embargo, el resultado final sorprende si se considera que pasaron cuatro años desde el arranque del rodaje hasta su llegada a la plataforma, un intervalo que suele anticipar problemas grandes. Aquí ocurrió lo contrario: ‘Estragos’ salió adelante y terminó convertida en un fenómeno de audiencia.