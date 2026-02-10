¿Lo tenías? Así se usa el vinagre para destapar desagües en diez minutos

En el mundo de la limpieza el uso del vinagre viene ganando popularidad. En este caso destapa fácilmente cañerías.

El vinagre es muy usado en el mundo de la limpieza. Fuente. IA Gemini.

El uso del vinagre ha sido muy difundido en el último tiempo, pero no para la cocina sino más bien ha ganado popularidad en el mundo de la limpieza y también de la jardinería. Su alto contenido de ácido acético lo convierte en un potente desengrasante y eliminador de sarro.

El vinagre para destapar cañerías El vinagre de manzana, alcohol o vino se obtiene por la fermentación de azúcares. Es muy bueno para desinfectar superficies que tienen contacto directo con los alimentos. Mientras que el de limpieza tiene una acidez mucho más alta y no es apto para el consumo humano, pero es ideal para manchas rebeldes.

vinagre El uso del vinagre es furor en la limpieza. En el caso de la rejilla de la cocina generalmente acumula grasa, restos de comida y jabón. Con una simple limpieza se puede dejar como nueva. Para eso se coloca la rejilla en un recipiente con partes iguales de agua y vinagre blanco. Se deja actuar un par de horas y luego hay que fregar con un cepillo para remover lo que está flojo.

En el caso de las cañerías, se combina el vinagre con bicarbonato de sodio. Tirar media taza de bicarbonato de sodio por el desagüe y colocar una taza de vinagre blanco por encima. Eso genera una reacción donde sale espuma que despega la suciedad de las paredes internas. Dejar actuar diez minutos y volcar una pava de agua hirviendo.