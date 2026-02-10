Joya oculta: la playa de Brasil de aguas cristalinas para nadar con delfines este verano
Existe una bahía para disfrutar de la fauna marina con hermosas playas y varias opciones para disfrutar este verano.
Brasil no deja de sorprender y tiene muchas opciones de playas para visitar en verano. Sin embargo, tiene rincones como la Baía dos Golfinhos (Bahía de los Delfines, una joya oculta en Praia da Pipa donde se puede nadar con delfines.
La mejor playa para este verano
Esa playa de Pipa queda al noreste del país y se ha transformado en un santuario para quienes buscan una conexión genuina con la fauna marina.
Te Podría Interesar
La bahía, que está en Rio Grande do Norte, le hace honor a su nombre. No hace falta hacer largas excursiones para encontrarse con los delfines. Los animales marinos buscan las aguas cálidas de esa playa para jugar y alimentarse. Siempre se acercan a escasos metros regalando piruetas y saltos naturales.
Además, en esa playa las olas son calmas por lo que la bahía se transforma en un espejo de agua cristalina, ideal para nadar sin las corrientes fuertes de otras zonas de la región.
Dónde queda
Para llegar a esta bahía no hay accesos por carretera ni senderos directos lo que hace que los viajeros tengan que seguir el ritmo de la naturaleza. El acceso es posible a pie desde la Praia do Centro o la Praia do Madeiro.
Es importante consultar la tabla de mareas antes de ir porque se puede visitar cuando la marea está baja porque en caso contrario el agua choca contra los acantilados bloqueando el paso.
Además de los delfines, Pipa es un imán para los amantes del aire libre. En este lugar se pueden tomar clases de surf en la Praia do Amor, famosa por su oleaje constante y su silueta de corazón. También se puede ver el atardecer desde los acantilados rojos de Chapadão o recorrer los senderos del santuario ecológico de Pipa.