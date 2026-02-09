Flan con caramelo keto ¡el verdadero postre de verano! Paso a paso y fácilmente

Esta receta de flan con caramelo keto es perfecta para el verano : fresca, cremosa y sin azúcar. El postre definitivo de verano, flan con caramelo keto mantiene la textura clásica del flan tradicional. Muy elegida como postre liviano en el verano argentino, se disfruta también todo el año sin salir del plan keto. ¡Manos a la obra!

Disfrutá de un postre de verano perfecto, flan con caramelo keto

Para el flan

Para el caramelo keto

1 cucharadita de esencia de vainilla

4 cucharadas de eritritol o endulzante keto

250 ml de leche de almendras sin azúcar

500 ml de crema de leche

6 cucharadas de eritritol

2 cucharadas de agua caliente

Paso a paso para lograr un flan con caramelo keto perfecto

1- Colocar el eritritol del caramelo en una sartén.

2- Calentar hasta que se funda y tome color dorado.

3- Agregar el agua caliente con cuidado y mezclar.

4- Volcar el caramelo en la flanera.

5- Calentar la crema de leche con la leche de almendras sin hervir.

6- Batir los huevos con el eritritol y la vainilla.

7- Incorporar la mezcla tibia de crema lentamente.

8- Volcar en el molde acaramelado.

9- Cocinar a baño María en horno bajo hasta que cuaje.

10- Enfriar y llevar a heladera mínimo 4 horas.

El postre definitivo de verano, flan con caramelo keto Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, desmoldado, con su caramelo keto por encima. Es ideal para cerrar comidas sin azúcar ni harinas, manteniendo el placer del postre clásico. Cremoso, suave y liviano, funciona perfecto tanto para verano como para cualquier momento dulce del año. Siguiendo nuestros pasos podrás prepararlo fácilmente ¡a disfrutar!