La cena de verano para no inflamarse: el secreto de una ensalada con un ingrediente clave

En verano es recomendable cenar liviano para no sentir pesadez e hinchazón. El secreto está en usar quinoa en los alimentos.

En el verano con las altas temperaturas el cuerpo pide comida ligeras y refrescantes. Cenar pesado genera sensación de hinchazón al día siguiente por eso hay que elegir alimentos fáciles de digerir. Además, se trata de un plato económico y sencillo.

La ensalada del verano Una ensalada de quinoa con vegetales de estación y aderezo cítrico es una opción que además de bienestar, combina sabor y ligereza. En el caso de la quinoa es un pseudocereal libre de gluten que es rico en proteínas y alto en valor biológico y fibra. Tiene una digestión sencilla y además aporta sensación de saciedad.

Por otra parte, la quinoa es versátil lo que la convierte en la base perfecta para combinar sabores en verano. La ensalada es ideal porque combina ingredientes que aportan minerales, vitaminas e hidratación, ideal para días de mucho calor.

Receta 1 taza de quinoa

2 tazas de agua o caldo vegetal

1 pepino mediano, pelado y cortado en cubos pequeños

1 pimiento rojo, sin semillas y picado finamente

100 gramos de tomates cherry, cortados por la mitad

1/2 cebolla morada pequeña, finamente picada (opcional, para un toque extra de sabor)

Un puñado de hojas de menta fresca, picadas

Un puñado de perejil fresco, picado

Jugo de 1 limón (o lima)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra recién molida al gusto La quinoa es apta para los celíacos. Foto: Wikipedia La quinoa, el ingrediente clave en la ensalada del verano. Foto: Wikipedia Para prepararla, se enjuaga bien la quinoa con agua fría para eliminar la saponina que a veces puede darle un sabor amargo. Colocarla en una olla con agua o caldo vegetal. Cocinar a fuego lento durante quince minutos. Retirar del fuego y dejar reposar tapada por cinco minutos.

Mientras se enfría la quinoa, picar el resto de los vegetales y hierbas frescas. Mezclar todo en un bol grande añadiendo el pepino, pimiento, tomates cherry, cebolla morada y quinoa. En otro recipiente mezclar jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Unir y servir.