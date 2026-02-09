Si vas de vacaciones a Chile, estas son las heladerías imperdibles del verano 2026

Chile se consolidó en los últimos años como un destino gastronómico atractivo para turistas de la región y del mundo. Y, en este sentido, el país trasandino vive un auge de heladerías artesanales que apuestan por la calidad, la innovación y el respeto por los sabores naturales. Durante el verano , estos locales se convierten en paradas obligadas para quienes recorren ciudades y comunas en busca de experiencias frescas y auténticas.

Desde Santiago hasta regiones costeras, la heladería dejó de ser solo un antojo ocasional para transformarse en un verdadero ritual veraniego. Sabores clásicos reinterpretados, combinaciones innovadoras y técnicas heredadas de la tradición italiana conviven con ingredientes locales, frutas de estación y propuestas que sorprenden tanto a residentes como a visitantes.

Para quienes eligen Chile como destino de vacaciones, el recorrido por heladerías se suma al itinerario turístico. Pasear por barrios emblemáticos, parques urbanos , las playas o zonas gastronómicas y hacer una pausa para disfrutar un helado artesanal forma parte de la experiencia estival.

La preferencia por productos de elaboración cuidada, sin aditivos artificiales y con procesos artesanales, posicionó a varias heladerías chilenas entre las más valoradas del verano 2026. Este reconocimiento no solo responde al sabor, sino también a la creatividad, la presentación y la identidad que cada local imprime en sus preparaciones.

El reconocimiento al trabajo heladero tomó forma concreta a través de un certamen que reunió a destacados exponentes del sector. Según publicó Emol, se dieron a conocer los resultados de la competencia “Mejor Helado del Verano 2026”, organizada por Indupan (Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago) junto a la Escuela Internacional Artebianca.

La heladería Freitez Gelatería, ubicada en la comuna de Ñuñoa, Santiago, obtuvo el primer lugar del ranking. El segundo puesto fue para Bárouz Heladería, de la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Dermachi & Milano, en Las Condes.

El jurado evaluó aspectos como sabor, aroma, presentación, innovación y calidad artesanal. Para participar, los locales debieron presentar dos variedades: un sorbete de limón y una preparación dentro de la categoría Innovación. En el caso de Freitez, la propuesta ganadora combinó un sorbete de limón y menta con una creación innovadora llamada “Bruma de Malta con leche condensada”.

helado Helado artesal de Freitez Gelatería.

Top 10 de heladerías para visitar en Chile

Para quienes viajan por ese país, este es el listado de las diez heladerías destacadas del verano 2026: