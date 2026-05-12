Estos son los números de la suerte de hoy martes 12 de mayo

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Incorporá los números que impulsan hoy a tu signo en actividades para que te transmitan buena energía en tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio que puede ser mental o lúdico.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ

Acá te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañen hoy.

significado-biblico-mansedumbre-og La importancia de alimentar el alma. Archivo.

La cita del día de hoy

"No podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos" - Virginia Satir.

El proverbio chino de hoy

"Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos".

Los números de la suerte de cada signo:

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46