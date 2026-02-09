El pueblo de Córdoba que es una reserva natural ideal para la familia: es barato y silencioso

Este lugar es perfecto para las vacaciones porque tiene una gran variedad de actividades y precios accesibles.

Durante las vacaciones, la mayoría de los argentinos suelen buscar alojamientos cerca de playas para disfrutar del mar y las actividades nocturnas. Sin embargo, hay otros que prefieren pasar el verano en espacios tranquilos que los invitan a desconectar mientras se encuentran rodeados de naturaleza.

Ese es el caso de La cumbrecita, ubicado en un pequeño valle de las Sierras Grandes de Córdoba, a 1450 msnm. Es un pueblo peatonal porque no se permite el ingreso con vehículos y todos los recorridos están adaptados para ser realizados a pie. Para La Cumbrecita la naturaleza es importante y decide cuidarla, por eso ha recibido el título de Reserva Natural de Uso Múltiple.

¿Qué hacer en este pueblo de Córdoba? Además, el pueblo presenta varias actividades para hacer en familia. La más recomendada es el senderismo autoguiado con rutas de baja dificultad, como el camino a La Olla, el Lago de las Truchas y la Cascada Grande. Otra es el trekking aventura para recorrer el Cerro Wank y disfrutar de las vistas panorámicas del Valle de Calamuchita.

En cuanto a costos, el alojamiento en hoteles y posadas ronda alrededor de los $67000 a $82000 por noche (en enero y febrero de 2026). Pero también hay que considerar el transporte para ingresar, que cuesta entre $9600 y $17600, y algunas actividades que tienen un valor de $500 por persona, aunque la mayoría son gratuitas.

Llegar a La Cumbrecita es difícil porque no se permite el acceso de autos. Por eso te compartimos dos opciones para arribar a destino: