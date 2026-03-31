Córdoba vive a Diego Armando Maradona con una muestra inmersiva que emociona

Córdoba se transformó en el epicentro de la emoción futbolera con la muestra “Diego Vive”, la experiencia internacional e inmersiva dedicada a Diego Armando Maradona . Instalada en el Complejo Ferial, la propuesta ofrece un recorrido que va más allá del recuerdo: invita a volver a sentir al ídolo.

La muestra, que ya recorrió ciudades como Nápoles, Barcelona y Buenos Aires, propone un viaje dividido en distintas etapas. Todo comienza con un holograma de Maradona que recibe al público y marca el tono de una experiencia emocional.

A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran con objetos, trofeos y espacios íntimos que reconstruyen la vida del Diez desde su costado más humano: su familia, su niñez en Villa Fiorito, sus afectos y su carrera . Uno de los momentos más destacados es una película inmersiva de 25 minutos que repasa los hitos de su carrera.

La tecnología también tiene un rol clave. A través de realidad virtual, el público puede revivir el “Gol del Siglo”, levantar la Copa del Mundo de 1986 o recrear la “Mano de Dios”, en una propuesta interactiva que busca acercar a Maradona desde una experiencia sensorial única.

Avelino Tamargo, director de Taja Producciones y responsable de la puesta, destacó que se trata de una propuesta pensada para toda la familia y orientada a mantener vivo el legado de Diego, no solo como futbolista sino también como persona.

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El museo con los objetos de Diego

Quien estuvo presente en la inauguración de la muestra que se extiende por demanda de público fue Omar Suárez, amigo personal de Maradona, aportó una mirada íntima y comparó la experiencia inmersiva con el museo permanente que impulsa en Villa Carlos Paz.

El propio Suárez mantiene su propio museo con los objetos que Diego le regaló en su gastrobar ubicado en pleno centro de Villa Carlos Paz. “Yo lo que digo siempre es que este es el único museo con el ADN de Maradona. Cada cosa que ves acá, camisetas, guantes, pelotas, relojes, fueron usados por él en vida y regalados a mi persona”, expresó.

Respecto a la experiencia inmersiva en homenaje al Diez, Suárez destacó que la muestra en Córdoba “es muy emocionante” y permite revivir momentos únicos del Diego futbolista. Por eso estuvo en la presentación y llevó para su exhibición el sillón que Maradona utilizó como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, y que donó a Dieguito Fernando, el hijo menor del astro de fútbol.

“Desde que Dieguito Fernando llegó y se sentó en ese sillón, no se quería mover. Me conmovió mucho ese gesto y entendí que el mejor lugar para que esté esa pieza es con él. Por eso, cuando termine la muestra de Córdoba, Dieguito se va a llevar el sillón a su casa en Buenos Aires”.

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Además, recordó el vínculo cercano con Verónica Ojeda y su familia, y remarcó el valor afectivo de ese objeto: “Las cosas tienen que estar en su lugar”.

El empresario también invitó a visitar la muestra antes de su cierre: “Termina este domingo, así que le aconsejo a la gente que vaya. Hay cosas muy lindas para ver, como escuchar la voz de Diego o meterse en el gol a los ingleses”.

“Diego Vive” se presenta como un punto de encuentro entre la memoria y la emoción. Un espacio donde la tecnología y la historia se combinan para mantener vigente a quien, para millones, sigue siendo eterno.

La muestra puede visitarse en el Complejo Ferial Córdoba hasta el domingo, todos los días de 15 a 21.