"Diego Vive": cómo es la muestra inmersiva de Maradona que se inaugura en Córdoba

Córdoba alberga por estos días a la muestra inmersiva “Diego Vive”, una propuesta de nivel internacional que repasa la vida y el legado de Diego Armando Maradona a través de tecnología, imágenes y objetos originales. La muestra, que ya recorrió distintas ciudades del mundo, se presenta en el Complejo Ferial con una fuerte convocatoria de público.

El recorrido está diseñado como una experiencia sensorial que combina innovación tecnológica con material histórico. Al ingresar, los visitantes son recibidos por un holograma del exfutbolista, que funciona como punto de partida de un trayecto dividido en distintas etapas.

Uno de los ejes principales es una película inmersiva de 25 minutos que recorre los momentos más emblemáticos de su carrera, desde sus inicios hasta la consagración mundial en 1986. A esto se suman estaciones de realidad virtual que permiten recrear jugadas icónicas, como el “Gol del Siglo” y la obtención de la Copa del Mundo.

Además, la muestra incluye objetos originales y piezas de alto valor simbólico: camisetas, fotografías, recuerdos personales y elementos vinculados a su etapa como entrenador, que permiten reconstruir no solo al futbolista sino también al hombre detrás del mito.

La inauguración tuvo un momento de alto impacto con la presencia de Verónica Ojeda y su hijo, Dieguito Fernando, quienes no solo participaron del evento, sino que también volvieron a poner en agenda el reclamo de justicia por la muerte del exfutbolista.

Durante su intervención, Ojeda agradeció a los organizadores del evento, pero llevó el mensaje hacia el plano judicial. En ese sentido, destacó el rol de su actual pareja, Mario Baudry, de quien dijo: “Hoy por hoy es quien está haciendo justicia por Diego. Y contra todos, contra el poder y contra el mundo, vamos a hacer justicia”, expresó, en una frase que marcó el tono de su discurso.

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Además, Ojeda se mostró expectante por los próximos pasos de la causa y deslizó una fecha posible: “Si Dios quiere, este año va a comenzar el juicio”, señaló ante el público presente. Y cerró su participación diciendo: “Tanto Dieguito como yo queremos justicia por Diego”, afirmó, reforzando el carácter familiar y personal de la lucha que lleva adelante.

Asimismo, estuvieron presentes Omar Suárez amigo personal de "El diez" que tiene un bar con un museo de objetos que le regaló el astro de fútbol en Villa Carlos Paz. Durante la presentación, su esposa Denise Cerrone, interpretó además una versión del tema de Rodrigo Bueno "La mano de Dios".

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La propuesta está pensada para todo público y busca generar una conexión emocional con distintas generaciones que crecieron con la figura de Maradona.

Cuánto cuesta y hasta cuándo se puede visitar

La muestra se puede recorrer en el Complejo Ferial Córdoba hasta el 1 de abril. El costo de las entradas es desde $18.000 y los horarios son de 15 a 21 horas.

“Diego Vive” se presenta como una de las grandes atracciones culturales del momento en la provincia, con una puesta que combina tecnología de última generación y memoria futbolera en un mismo espacio.