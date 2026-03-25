El desgarrador recuerdo de Batistuta sobre la muerte de Maradona: "Murió solo como un perro"

Gabriel Batistuta rememoró el fallecimiento de Maradona, realizó un llamativo mea culpa y comparó las formas de ser y jugar del Pelusa con las de Messi.

Gabriel Batistuta se convirtió en el principal referente y figura de la Selección argentina tras el retiro de Diego Armando Maradona. Incluso llegaron a compartir equipo en la Albiceleste durante el primer lustro de los 90, en los que levantaron la Copa Artemio Franchi en 1993 (la predecesora de la Finalissima) y jugaron juntos el Mundial de Estados Unidos 1994.

Ambos cracks forjaron una buena relación, con una clara idolatría por parte del excentrodelantero para con el 10. Por supuesto, la muerte del Pelusa afectó fuertemente al icónico goleador, quien en las últimas horas recordó cómo se produjo aquel triste acontecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020, uno de los días más tristes que se recuerden en la historia reciente del país.

El desgarrador recuerdo de Gabriel Batistuta sobre la muerte de Maradona El desgarrador recuerdo de Gabriel Batistuta sobre la muerte de Maradona "Nadie le decía que no cuando era joven. Todo estaba bien y eso fue un gran error. Es una lástima porque fue una gran persona. Murió solo, nadie estuvo con él. Murió como un perro", relató el Batigol con un nudo en la garganta respecto del Diego en una entrevista que le concedió a Rio Ferdinand para su podcast Rio Meets.

Tras esto, hizo un sorpresivo mea culpa: "No hicimos mucho por él, para protegerlo. Es algo que no me gusta pensar. Me culpo a mi mismo también, porque fui uno de los que lo apoyaban", apuntó. Y remarcó: "Si querés a alguien tenés que ayudarlo cuando lo necesitan, incluso aunque fueran difíciles de tratar. Es triste. No es una buena sensación. Nos dio a todos momentos increíbles. Espero que no le pase lo mismo a Lionel Messi".