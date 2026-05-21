¡Hay acuerdo! Nicolás Otamendi jugará en River y ya se conocen detalles sobre su contrato

River Plate está a punto de concretar uno de los grandes golpes del mercado de pases . Nicolás Otamendi , histórico defensor de la Selección argentina, acordó su llegada al club de Núñez y se transformará en la primera incorporación para la segunda mitad de la temporada.

El central arribará con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con Benfica y firmará un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2027. según confirmaron este jueves desde TyC Soprts. La idea de ambas partes es dejar sellada toda la documentación antes de que el futbolista viaje junto a la Selección para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Así, una historia que se venía rumoreando hace rato finalmente se hará realidad: el campeón del mundo cumplirá el deseo de vestir la camiseta de River , club del que manifestó ser simpatizante desde chico. Tras la competencia internacional, se sumará al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

Todo acordado para que Nicolás Otamendi se sume al plantel de River para la segunda parte del año.

El defensor cerró una etapa muy importante de su carrera en Benfica . Desde su llegada al conjunto portugués se convirtió en referente absoluto del plantel y también en capitán del equipo, acumulando 281 encuentros oficiales y 18 goles.

Además de su exitoso paso por Benfica, Otamendi construyó una extensa trayectoria en el fútbol europeo con pasos destacados por Porto y Manchester City. En total conquistó 22 títulos en Europa y se consolidó como uno de los zagueros argentinos más importantes de su generación.

La institución portuguesa lo despidió públicamente con un mensaje cargado de reconocimiento: "Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán".

Otamendi quiere ganar un título con Benfica. Foto: Noticias Argentinas Otamendi cerró un exitoso ciclo en Benfica. NA

El respaldo de Mourinho y la decisión de regresar

José Mourinho, entrenador del Benfica en las últimas campañas, también se refirió a la situación del defensor argentino y dejó en claro que el club pretendía su continuidad, aunque respetó la decisión personal del futbolista.

"Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos", señaló el técnico portugués.

Con 38 años y todavía vigente desde lo físico y futbolístico, el central optó por regresar al país para afrontar el tramo final de su carrera en el club que siempre quiso representar.

River suma liderazgo y experiencia internacional

La llegada de Otamendi también fortalece el perfil competitivo del plantel millonario. El defensor aportará experiencia, liderazgo y recorrido internacional a un equipo que ya cuenta con varios referentes de la Selección argentina.

De hecho, con su incorporación River pasará a tener cinco campeones del mundo dentro del plantel: Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y ahora Nicolás Otamendi.

La noticia se conoció en una semana determinante para el equipo de Núñez. El conjunto de Eduardo Coudet se prepara para disputar la final del Torneo Apertura frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes y luego cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Blooming, con la meta de finalizar primero en el Grupo H para evitar los playoffs.